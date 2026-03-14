Яке релігійне свято відзначається 15 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Релігійне свято 15 березня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Агалія, Єфрема та інших

15 березня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Агалія, Єфрема та інших сповідників, які постраждали за віру Христову в Херсонесі Таврійському на початку IV століття. Це свято присвячене мужності та непохитності християн, які віддали своє життя за право сповідувати свою віру в часи жорстоких гонінь.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 березня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Агалія, Єфрема та інших

Святі мученики Агалій, Єфрем, Капітон, Євгеній, Єферий, Елпідій та Агафодор були єпископами, які прибули до Херсонеса (на території сучасного Криму) з метою проповідування християнства. У ті часи язичницькі правителі жорстоко переслідували християн. Кожен із цих святих мужів, попри загрозу смерті, продовжував нести світло Божого слова, навертаючи людей до істинної віри. Вони прийняли мученицьку смерть від рук гонителів, виявивши неймовірну стійкість та відданість Богу. Їхня пам'ять вшановується як приклад безмежної віри, яка перемагає навіть смерть.

Молитви дня

О, святі мученики Христові Агалію, Єфреме, Капітоне, Євгенію, Єферию, Елпідію та Агафодоре! До вас ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки, хвороб та сумнівів. Зміцніть нас у вірі, подайте нам силу духу і терпіння, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність у відстоюванні істини.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо день сонячний і ясний – весна буде теплою, а літо – без частих злив.
  • Якщо птахи вже почали активно вити гнізда – чекайте на швидке потепління та гарний врожай.
  • Вітер цього дня віщує прохолодну весну.
  • Танення снігу в полі 15 березня вважалося добрим знаком для майбутнього врожаю зернових.
  • Цей день вважався сприятливим для того, щоб впорядкувати думки та підготуватися до активної весняної праці.

