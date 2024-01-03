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На блокпостах у Київській області шукають ухилянтів? Коментар поліції

Наталія Антонюк
glavcom.ua
На блокпостах у Київській області шукають ухилянтів? Коментар поліції
У Київській області з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилили контрдиверсійні та безпекові заходи
фото з відкритих джерел

Начальник поліції Київської області наголосив, що поліцейські на блокпостах виконують виключно поліцейські функції, які передбачені законом

Поліція заперечує, що правоохоронці на блокпостах у Київській області нібито роздавали повістки військовозобов'язаним. Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

У мережі нещодавно поширилися інформація, що нібито поліцейським на контрольно-пропускних пунктах Київської області наказано роздавати повістки. Начальник поліції Київської області Анатолій Щадило спростував цю інформацію. 

Щадило наголосив, що поліцейські на блокпостах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції, які передбачені законом. «А саме забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо. Заходи, пов’язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання) поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року і лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону», – йдеться у повідомленні.

На блокпостах у Київській області шукають ухилянтів? Коментар поліції фото 1

У Київській області з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилили контрдиверсійні та безпекові заходи. У регіоні збільшили кількість блокпостів, а військові та правоохоронці перевіряють громадські місця.

Нагадаємо, попри діджиталізацію процесу мобілізації, уряд все ж таки пропонує у новому законопроєкті № 10378 наділити поліцейських повноваженнями роздавати повістки. Досі повістки мають право вручати військові ТЦК та СП. Крім цього, уряд хоче законодавчо закріпити надання дозволу поліцейському або військовому ТЦК та СП фільмувати і фотографувати процес вручення повістки.

Водночас представники правоохоронних органів не готові взяти на себе депутатську ініціативу роздавати повістки самостійно, тобто без участі військових. Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський. 

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Теги: Київ повістка поліція розслідування військові

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