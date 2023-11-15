Українцям телефонують щодо заборгованості, якої немає: «Нафтогаз» повідомив, що робити

Борг навіть після сплати за газ може виникнути з декількох причин

Українцям можуть телефонувати щодо заборгованості за газ навіть у випадку, якщо вони вже сплатили за «блакитне паливо». «Нафтогаз» повідомив, що робити у такому випадку.

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У повідомленні йдеться, що спочатку перевіряються зафіксовані показання, а також історія платежів. Іноді заборгованість виникає, якщо споживач некоректно оплачував за газ, а саме не вказував в призначенні платежу свій особовий рахунок.

У таких випадках кошти зберігаються на рахунку «до з’ясування», а споживачу пропонують скласти з компанією акт звіряння розрахунків. Якщо оплата зарахована неправильно і отримані всі документи від платника, гроші переведуть на його особовий рахунок.

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«У разі неправильно зарахованих оплат від споживача та при наданні повного пакета документів від платника для перенесення коштів ми зможемо перенести їх на його особовий рахунок. Борг може виникнути, якщо споживач не передає свідчення», – повідомив «Нафтогаз».

Зазначається, що борг також може виникнути, якщо споживач не передає показання – у такому випадку «Нафтогазу» отримує розрахункові дані, а не фактично спожитий обсяг газу. Споживачу передати показання лічильника або викликати контролера для контрольного зняття показань приладу обліку. В наступному місяці компанія отримає скориговані обсяги споживання, які зменшать або збільшать суму заборгованості.

Нагадаємо, до 30 квітня 2024 року, як мінімум ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).