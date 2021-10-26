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    Оспіване Лесею Українкою озеро опинилося на межі зникнення (відео)

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    Легендарне озеро Нечимне на Волині перетворюється на болото - Оспіване Лесею Українкою озеро опинилося на межі зникнення (відео)
    Легендарне озеро Нечимне на Волині перетворюється на болото
    скріншот з відео ТСН

    Фахівці відзначають, що озеро висихає з кількох причин

    Легендарне озеро Нечимне на Волині, яке описала Леся Українка у своєму творі «Лісова пісня», знаходиться на межі зникнення. Водойма почала висихати ще кілька років тому й майже перетворилася на болото, йдеться в сюжеті ТСН.

    За словами місцевого жителя Петра Рудня, ще в дитинстві він рибалив та купався в цьому озері, а зараз навіть човен застряг в заростях.

    Фахівці відзначають, що озеро висихає з кількох причин:

    • погодні умови;
    • меліорація;
    • в'єтнамський рис, який висівали для підгодівлі качок.

    «Сюди вкидати якісь кошти фактично ми не маємо права. Тільки можливо, коли це буде якесь співфінансування», – зазначив секретар Колодежненської сільради Павло Кухта.

    Один з варіантів врятувати озеро – залучити компанії, що видобувають сапропель – мул з дна водойми.

    «Щоправда, невідомо, чи не зашкодять такі роботи. Якщо найближчим часом не почати рятувати озеро, то через кілька років воно зникне назавжди», – резюмує ЗМІ.

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    Теги: екологія клімат Волинська область водойма Леся Українка
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    Оспіване Лесею Українкою озеро опинилося на межі зникнення (відео)