Оспіване Лесею Українкою озеро опинилося на межі зникнення (відео)

Фахівці відзначають, що озеро висихає з кількох причин

Легендарне озеро Нечимне на Волині, яке описала Леся Українка у своєму творі «Лісова пісня», знаходиться на межі зникнення. Водойма почала висихати ще кілька років тому й майже перетворилася на болото, йдеться в сюжеті ТСН.

За словами місцевого жителя Петра Рудня, ще в дитинстві він рибалив та купався в цьому озері, а зараз навіть човен застряг в заростях.

Фахівці відзначають, що озеро висихає з кількох причин:

погодні умови;

меліорація;

в'єтнамський рис, який висівали для підгодівлі качок.

«Сюди вкидати якісь кошти фактично ми не маємо права. Тільки можливо, коли це буде якесь співфінансування», – зазначив секретар Колодежненської сільради Павло Кухта.

Один з варіантів врятувати озеро – залучити компанії, що видобувають сапропель – мул з дна водойми.

«Щоправда, невідомо, чи не зашкодять такі роботи. Якщо найближчим часом не почати рятувати озеро, то через кілька років воно зникне назавжди», – резюмує ЗМІ.

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