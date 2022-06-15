Соцмережі видаляють дописи з цитатою загиблого Романа Ратушного

Користувачі масово скаржаться на видалення постів зі словами Романа про росіян

Facebook та Twitter видаляють пости користувачів із цитатою загиблого на фронті активіста Романа Ратушного. В одному з дописів Роман написав: «Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям».

Цитата розлетілася всією мережею, однак користувачі масово скаржаться на видалення постів зі словами Романа про росіян.

Повний текст славнозвісного допису Романа Ратушного:

Дві поради.

Знімайте рожеві окуляри. Не намагайтесь врятувати свою картинку світу і зону комфорту, загортаючи реальність у фентезійний володар перснів або слова арестовіча.

Ви 8 років ховались за рожевими окулярами від реальності, дружили з хорошими росіянами, підсилювали російське поле і це вам допомогло? Ні. 24 лютого ви виявились неготовими стикнутися з реальністю.

Зараз ви намагаєтесь знайти будь-які нові елементи до вашого старого світогляду, аби він знову запрацював і ви знали як орієнтуватись в просторі. Від надій на ліберальних росіян до перекладання відповідальності лише на керівництво Росії чи спроб націоналізувати російську субкультуру.

У вас нічого не вийде. Ваша система сприйняття світу початково неправильна. Її неможливо відновити так, аби ви могли жити в реаліях війни.

Ось вам проста модель: є орда, яка рухається зі сходу за багатствами заходу. Вона буде туди рухатись незалежно від вашого бажання і х*йні яку ви прочитали у Харарі. Просто раніше це були монголи, тепер росіяни, а за ними будуть китайці. Ми або тримаємось форпостом західної цивілізації, або орда нас приєднує до себе і робить нас своїм гарматним м'ясом знову.

Тому друга порада:

Випалюйте в собі всю російську субкультуру.

Випалюйте в собі всі спогади з дитинства пов'язані з російським-радянським.

Випалюйте в собі стосунки з родичами чи друзями по ту сторону, з усіма хто є носієм російської субкультури.

Інакше це все випалить вас.

Ви можете в це не вірити, думати що це пропаганда тощо. Але ви, вибачте довбо*оби, теж саме казали 9 років тому. Ви вважали маргіналами тих, хто давав вам панацею. А тепер повторюєте за ними кожне слово.

Нагадаємо, що активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.

Тим часом Росія лякає Facebook штрафом через заблоковані пости про «українських радикалів».