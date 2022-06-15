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    Суспільство

    Соцмережі видаляють дописи з цитатою загиблого Романа Ратушного

    Соцмережі блокують правдиві слова активіста - Соцмережі видаляють дописи з цитатою загиблого Романа Ратушного
    Соцмережі блокують правдиві слова активіста
    фото з відкритих джерел

    Користувачі масово скаржаться на видалення постів зі словами Романа про росіян

    Facebook та Twitter видаляють пости користувачів із цитатою загиблого на фронті активіста Романа Ратушного. В одному з дописів Роман написав: «Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям».

    Цитата розлетілася всією мережею, однак користувачі масово скаржаться на видалення постів зі словами Романа про росіян.

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    Соцмережі видаляють дописи з цитатою загиблого Романа Ратушного
    Соцмережі видаляють дописи з цитатою загиблого Романа Ратушного
    Соцмережі видаляють дописи з цитатою загиблого Романа Ратушного

    Повний текст славнозвісного допису Романа Ратушного:

    Дві поради.

    Знімайте рожеві окуляри. Не намагайтесь врятувати свою картинку світу і зону комфорту, загортаючи реальність у фентезійний володар перснів або слова арестовіча.

    Ви 8 років ховались за рожевими окулярами від реальності, дружили з хорошими росіянами, підсилювали російське поле і це вам допомогло? Ні. 24 лютого ви виявились неготовими стикнутися з реальністю.

    Зараз ви намагаєтесь знайти будь-які нові елементи до вашого старого світогляду, аби він знову запрацював і ви знали як орієнтуватись в просторі. Від надій на ліберальних росіян до перекладання відповідальності лише на керівництво Росії чи спроб націоналізувати російську субкультуру.

    У вас нічого не вийде. Ваша система сприйняття світу початково неправильна. Її неможливо відновити так, аби ви могли жити в реаліях війни.

    Ось вам проста модель: є орда, яка рухається зі сходу за багатствами заходу. Вона буде туди рухатись незалежно від вашого бажання і х*йні яку ви прочитали у Харарі. Просто раніше це були монголи, тепер росіяни, а за ними будуть китайці. Ми або тримаємось форпостом західної цивілізації, або орда нас приєднує до себе і робить нас своїм гарматним м'ясом знову.

    Тому друга порада:
    Випалюйте в собі всю російську субкультуру.
    Випалюйте в собі всі спогади з дитинства пов'язані з російським-радянським.
    Випалюйте в собі стосунки з родичами чи друзями по ту сторону, з усіма хто є носієм російської субкультури.
    Інакше це все випалить вас.

    Ви можете в це не вірити, думати що це пропаганда тощо. Але ви, вибачте довбо*оби, теж саме казали 9 років тому. Ви вважали маргіналами тих, хто давав вам панацею. А тепер повторюєте за ними кожне слово.

    Нагадаємо, що активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

    Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.

    Тим часом Росія лякає Facebook штрафом через заблоковані пости про «українських радикалів».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Соцмережі видаляють дописи з цитатою загиблого Романа Ратушного