В ЦВК назвали основні загрози проведенню дострокових виборів в Раду



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Фото: сайт ЦВК

Члени Центральної виборчої комісії пояснили, чому треба змінювати закон про публічні закупівлі

Чинний закон про публічні закупівлі ставить такі часові рамки, що Центральна виборча комісія не буде здатна вчасно виконати свої функції для проведення дострокових виборів народних депутатів.

Про це сьогодні на брифінгу заявило керівництво ЦВК.

Так, Євгеній Радченко вказав на нереальні до виконання вимоги до вироблення бюлетенів. Так, закон про вибори передбачає дуже стислі строки виготовлення виборчих бюлетенів – 17 днів. При цьому затвердити форму та зміст бюлетенів тільки за 24 дні до виборів. А закон про публічні закупівлі передбачає, що за такою сумою закупки (290 млн грн) мінімальна тривалість тендерних процедур складає 48 днів.

«На практиці це означає, що ЦВК не може вчасно і точно встановити яка саме форма і який розмір буде виборчого бюлетеня. Оскільки ми на момент оголошення торгів не знатимемо кількість суб’єктів виборчого процесу», - нарікає Радченко.

Інший аспект - інформаційні плакати політичних партій. Вони мають бути доставлені до виборчих комісій за 10 днів до голосування. «А це дата тільки підписання договору з потенційним переможцем. А далі треба ще виготовити ці плакати, а діла ще й доставити. Тобто, якщо торги відбудуться успішно, якщо не буде жодної скарги… Тільки за цих умов ми встигаємо в день доставки підписати договір», - пояснив Радченко.

Третє - агітація за державні кошти. Весь цей процес так само може не відбутися через процедури закупок.

«А відсутність інформаційних плакатів та відсутність агітації за рахунок коштів державного бюджету - це вже порушення прав як кандидатів, як політичних партій так і виборців на усвідомлений вибір. Так само проблематично буде провести вибори без виборчих бюлетенів», - резюмував Радченко.

Секретар ЦВК Наталя Бернацька до цього додала ще й ризик можливого блокування тендерів через Антимонопольний комітет.

Нагадаємо, 24 травня ЦВК звернулась до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради і Кабміну щодо необхідності невідкладного прийняття парламентом закону «Про внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі».