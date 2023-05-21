Деякі регіони охоплять дощі та грози: прогноз погоди на 21 травня

Опади очікуються у південних, східних та більшості центральних областей

У неділю 21 травня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Уночі в Карпатському регіоні, а вдень у південній частині, східних та більшості центральних областей піде невеликий короткочасний дощ, місцями очікується гроза. На решті території – без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Вітер пануватиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 8-13°, вдень прогріється до 18-23°, у Карпатах – до 13-18°. У південній частині вночі очікується 12-17°, а вдень – 22-27°.

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інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю 5-10м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 8-13°, вдень – 18-23°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть приблизно 10°, вдень – 19-21°.