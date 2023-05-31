Мінлива хмарність, подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 31 травня

На більшості українських територій сьогодні – без опадів

У середу 31 травня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У південно-східній та східній частинах країни, а вдень місцями і на Прикарпатті та Закарпатті підуть короткочасні дощі, подекуди очікуються грози. На решті території – без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Вітер подме північний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, у західних областях – 7-12°. Удень прогріється до 20-25°, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях – до 17-22°, у Карпатах очікується 13-18°.

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інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області синоптики також прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер переважатиме північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 10-15°, вдень – 20-25°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 13-15°, а вдень – 22-24°.