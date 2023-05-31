Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мінлива хмарність, подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 31 травня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мінлива хмарність, подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 31 травня
Температура вдень становитиме приблизно 20-25°
фото: glavcom.ua

На більшості українських територій сьогодні – без опадів

У середу 31 травня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У південно-східній та східній частинах країни, а вдень місцями і на Прикарпатті та Закарпатті підуть короткочасні дощі, подекуди очікуються грози. На решті території – без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер подме північний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, у західних областях – 7-12°. Удень прогріється до 20-25°, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях – до 17-22°, у Карпатах очікується 13-18°.

Мінлива хмарність, подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 31 травня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області синоптики також прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер переважатиме північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 10-15°, вдень – 20-25°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 13-15°, а вдень – 22-24°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укргідрометцентр» оголосив І рівень небезпечності у кількох областях
В Україні оголошено штормове попередження (мапа)
Вчора, 08:38
Путін зацікавився погодою у Якутії
Путін наказав «зробити погоду» у одному із російських регіонів
29 травня, 18:41
Українців попередили про пожежну небезпеку
Майже по всій Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки
25 травня, 10:11

Суспільство

Мінлива хмарність, подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 31 травня
Мінлива хмарність, подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 31 травня
31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Раптове відключення світла в Україні. Держенергонагляд назвав можливі причини
Раптове відключення світла в Україні. Держенергонагляд назвав можливі причини
Адвокати митрополита Павла розповіли, чому він взявся оформлювати закордонний паспорт
Адвокати митрополита Павла розповіли, чому він взявся оформлювати закордонний паспорт
Раптове відключення світла в Україні. «Укренерго» розпочало розслідування
Раптове відключення світла в Україні. «Укренерго» розпочало розслідування
Рада зменшила граничний вік призовників із 27 до 25 років: що це означає
Рада зменшила граничний вік призовників із 27 до 25 років: що це означає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
65K
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
34K
Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва
25K
Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом – FT
11K
Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують
9206
«Бавовна» у Підмосков’ї: вибухи лунають у багатьох населених пунктах (відео)

Новини

Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту