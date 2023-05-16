Тепло, місцями дощі і грози: прогноз погоди на 16 травня

Сьогодні дощитиме лише у західниій частині, на решті території без істотних опадів

У вівторок 16 травня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Західні області охоплять короткочасні дощі, місцями грози. Температура в країні коливатиметься від 8° тепла вночі до 25° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Дощитиме лише у західниій частині, на решті території без істотних опадів.

Вітер пануватиме південний і південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

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Температура вночі становитиме 8-13°, а вдень підніметься до 18-23°, у південній частині – до 25°. На високогір'ї Карпат вночі прогнозується 4-9° тепла, вдень – 9-14° вище нуля.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також спостерігатиметься мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер переважатиме південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 8-13°, а вдень сягне 18-23°. У Києві вночі очікується 11-13°, а вдень – 20-22°