Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україну частково накриють дощі та грози: прогноз погоди на 17 травня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україну частково накриють дощі та грози: прогноз погоди на 17 травня
Температура в країні коливатиметься від 6° тепла вночі до 26° вдень
фото: glavcom.ua

На більшості територій сьогодні – без опадів

У західних областях сьогодні буде хмарно з проясненнями, йтимуть короткочасні дощі, подекуди очікуються грози. На решті території спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер пануватиме південний і південно-східний, 7-12 м/с. На заході країни місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, у східних областях – 7-12°. Удень очікується 21-26°, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті буде 18-23°. У Карпатах вночі стовпчики термометра покажуть 6-11°, а вдень прогріється до 15-20°.

Україну частково накриють дощі та грози: прогноз погоди на 17 травня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області 17 травня також очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважатиме південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 10-15°, а вдень прогріється до 21-26°. У Києві вночі очікується 11-13°, а вдень приблизно 25°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Температура в країні вдень становитиме 16-21°
Тепло, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 3 травня
3 травня, 05:17
11 травня в Україні не буде істотних опадів
Заморозки нарешті закінчаться: синоптик дала прогноз на 11 травня
10 травня, 14:09
Температура вдень становитиме 18-23°
Тепло, місцями дощі і грози: прогноз погоди на 16 травня
Вчора, 04:56

Суспільство

Україну частково накриють дощі та грози: прогноз погоди на 17 травня
Україну частково накриють дощі та грози: прогноз погоди на 17 травня
17 травня: День народження інтернету і вшановування пам’яті мучениці Пелагеї
17 травня: День народження інтернету і вшановування пам’яті мучениці Пелагеї
Представники РПЦ визнали: ніякої УПЦ ніколи не існувало, це фейк (відео)
Представники РПЦ визнали: ніякої УПЦ ніколи не існувало, це фейк (відео)
Офіційно. Патріарх Кирило окупував Бердянську єпархію
Офіційно. Патріарх Кирило окупував Бердянську єпархію
Розвідники отримали тепловізійні приціли від «Сталевого фронту»
Розвідники отримали тепловізійні приціли від «Сталевого фронту»
Мобілізація багатодітного батька: адвокат повідомила важливий нюанс
Мобілізація багатодітного батька: адвокат повідомила важливий нюанс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку: названо категорії
18K
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
12K
Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду
9971
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
7560
Закінчення війни в Україні: росіяни заговорили про часові рамки
7202
Угорщина зізналася, що у 2022 році стягувала війська до кордону з Україною

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Вчора, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
15 травня, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту