Україну частково накриють дощі та грози: прогноз погоди на 17 травня

Температура в країні коливатиметься від 6° тепла вночі до 26° вдень

На більшості територій сьогодні – без опадів

У західних областях сьогодні буде хмарно з проясненнями, йтимуть короткочасні дощі, подекуди очікуються грози. На решті території спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Вітер пануватиме південний і південно-східний, 7-12 м/с. На заході країни місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, у східних областях – 7-12°. Удень очікується 21-26°, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті буде 18-23°. У Карпатах вночі стовпчики термометра покажуть 6-11°, а вдень прогріється до 15-20°.

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інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області 17 травня також очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважатиме південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 10-15°, а вдень прогріється до 21-26°. У Києві вночі очікується 11-13°, а вдень приблизно 25°.