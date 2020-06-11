Деканоїдзе розповіла, як в Грузії вирішували проблему з поліцейським насильством



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хатія Деканоїдзе: «В Грузії посадили багатьох поліцейських, які брали хабарі»

Грузинська поліція була показовою

Колишня голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе сказала, що в поліції Грузії корупція повністю не викорінена.

«В Грузії зараз велика проблема з правоохоронною системою, бо при владі олігарх (Бідзіна Іванішвілі –ред), який повністю підім’яв під себе все – прокуратуру, судову систему і поліцію», – розповіла в інтерв’ю «Главкому» Хатія Деканоїдзе.

За її словами, грузинська поліція була показовою, це була success story. «Ми карали дуже жорстоко – посадили багатьох поліцейських, які брали хабарі. Змінили менеджмент на людей, які не мали досвіду, але розуміли, що це таке – бути на держслужбі. Надали хороше оснащення, високу заробітну плату, соціальні пакети для поліцейських. І найголовніше – якщо топ-менеджмент працює чесно, то не думаю, що поліцейські ризикуватимуть працювати нечесно», – зазначила Деканоїдзе

Нагадаємо, Хатія Деканоїдзе подала у відставку з посади глава Національної поліції 14 листопада 2016 року. На цій посаді вона пропрацювала один рік – Деканоїдзе було призначено 5 листопада 2015 року. До призначення керівником поліції працювала радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова..

Колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе спростувала інформацію ЗМІ про те, що Михайло Саакашвілі просуває її на посаду голови митниці.