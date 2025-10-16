Демограф з’ясував, кого обирають українці для шлюбу в Польщі

Демограф пояснив, хто стає партнерами українців у Польщі



У 2024 році українці в Польщі найчастіше одружувалися із партнером чи партнеркою своєї національності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар польського демографа Пьотра Шукальського у виданні onet.pl.

За даними польського демографа, професора Лодзького університету Пьотра Шукальського, у 2024 році українці в Польщі найчастіше одружувалися із партнером чи партнерком своєї національності – укладено 2 627 таких шлюбів. Українсько-польських союзів зафіксовано 2 556, а з представниками «третьої» національності – 166 шлюбів. Найпопулярнішою «третьою» нацією серед українців залишаються білоруси.

Загалом минулого року українці взяли участь у 5 359 легалізованих шлюбах на території Польщі. Професор Шукальський відзначає, що понад півтора мільйона українців проживають у країні, і майже мільйон користуються тимчасовим захистом, маючи номер PESEL. Серед цих нових іммігрантів більшість – жінки, частка яких сягає 61%, а серед повнолітніх – 77%.

Демограф пояснює, що подовження терміну перебування за кордоном змушує українців «нормалізувати своє життя», зокрема легітимізуючи стосунки. Таким чином, українці у Польщі обирають три шляхи: шлюб із співвітчизником, із поляком або з представником «третьої» нації.

За статистикою, українки частіше виходять заміж за поляків – у 2024 році було 2 021 таких шлюбів, тоді як польки одружилися з українцями лише 535 разів. Незважаючи на це, союзи між українцями залишаються найпоширенішими.

Нагадаємо, що психолог Марк Треверс наголошує, що багато пар вступають у шлюб із хибним очікуванням: проблеми та конфлікти зникнуть самі собою після весілля. Він зазначає, що більшість шлюбних труднощів є «вічними», тобто потребують постійного обговорення та спільного вирішення. На його думку, конфлікти не свідчать про несумісність, а відображають різницю характерів і звичок партнерів, і важливо вчитися сперечатися без образ.

Протягом тижня з 20 по 26 червня в Україні офіційно одружилися понад 3,6 тисячі пар. Найбільше весіль за цей період відбулося у Києві, а також у Дніпропетровській та Одеській областях. Інформацію надав Мін’юст України.





