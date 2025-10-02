П’яний українець у Польщі відкусив частину авто поліції

Під час затримання українець пошкодив поліцейську машину та опинився під вартою

У Польщі 28-річний українець, який погрожував своїм землякам, під час затримання відкусив частину автомобіля поліції. Інцидент стався 28 вересня у Мазовецькому воєводстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське ЗМІ.

Чоловік перебував напідпитку та погрожував двом своїм землякам. На виклик прибув патруль поліції Мазовецького воєводства.

«28-річний чоловік відмовився заспокоюватися навіть після того, як його затримали та посадили в поліцейську машину. Він вилив свою злість на дверях поліцейської машини, схопивши зубами пломбу та відкусив її шматочок. Він також пошкодив лакофарбове покриття автомобіля», – повідомляє польське ЗМІ.

Українець у Польщі вкусив поліцейську машину під час затримання Фото: policja polska

Як сказали в поліції, патрульні працюють у різних умовах і провели сотні затримань, але «з кусанням вони зіткнулися вперше».

«Агресивного громадянина України було взято під варту поліцією. У відділку поліції Сохачева йому висунули три звинувачення у погрозах злочином та заподіянні майнової шкоди. Виявилося, що чоловік раніше мав проблеми із законом у Польщі. Внаслідок цього поліція звернулася до Прикордонної служби з проханням зобов'язати іноземця повернутися. 30 вересня 28-річного чоловіка передали українській прикордонній службі», – пишуть ЗМІ.

