Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Психолог розкрив два важливі уроки шлюбу, які пари засвоюють занадто пізно

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Психолог розкрив два важливі уроки шлюбу, які пари засвоюють занадто пізно
Багато пар роблять помилки під час шлюбу
фото із відкритих джерел

 Психолог назвав дві головні причини, чому шлюби розпадаються

Психолог Марк Треверс стверджує, що лише кохання недостатньо для міцного шлюбу. На його думку, пари часто розходяться через те, що не знають, як будувати стосунки, а не тому, що «розлюбили» одне одного. Він називає два головні уроки, які варто засвоїти ще до того, як сказати одне одному «так». Про це пише «Главком» із посиланням на Forbes.

1. Проблеми не зникнуть після весілля

За словами Треверса, більшість пар помилково вважають, що у шлюбі конфлікти зникнуть самі собою. Однак дослідження психолога Джона Готтмана показують, що приблизно 69% шлюбних проблем є «вічними», тобто їх не можна вирішити раз і назавжди. Це означає, що партнерам доведеться постійно обговорювати та вирішувати одні й ті самі питання.

Психолог наголошує, що наявність конфліктів – це не ознака несумісності, а природний наслідок того, що двоє людей мають різні звички та характери. Головне – це вміти сперечатися чесно та не переходити на образи.

2. Шлюб – це не одноразове рішення, а щоденна робота

Другий важливий урок полягає в тому, що шлюб – це не подія, а постійний процес. Сучасне суспільство ідеалізує шлюб, перетворюючи його на «одноразовий» вибір, після якого все «має стати на свої місця». Насправді, це не так.

Сьогодні люди очікують від своїх партнерів, що ті будуть їхніми найкращими друзями, колегами, натхненням і навіть особистими психологами. Для того, щоб виправдати ці очікування, потрібні щоденні зусилля.

Марк Треверс зазначає, що міцний шлюб залежить від щоденних, «маленьких» рішень: вислухати партнера, допомогти з хатніми справами, відкласти телефон під час розмови чи просто проявити ніжність. Шлюб – це не просто юридичний статус, а щоденна праця, яка з часом зміцнює стосунки.

Нагадаємо, нерідко парам доводиться йти на компроміс для збереження рівноваги в стосунках, але, як виявилося, є й інший спосіб зробити стосунки щасливими. Психологи радять звернути увагу на таку навичку як когнітивна щедрість, що допоможе зберегти та покращити стосунки у парі. 

До слова, у відповідь на різке зростання кількості розлучень, яке у 2024 році сягнуло 187 343 випадків, уряд Туреччини розглядає можливість запровадження обов’язкових психологічних перевірок для пар, які бажають одружитися. 

Читайте також:

Теги: шлюб психологія психолог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Життя поза групами дає отровертам свободу мислити оригінально
Інтроверт чи екстраверт? Науковці назвали новий тип особистості
23 серпня, 20:41
45% усіх розлучень зосереджено у Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Київській областях та безпосередньо Києві
Стало відомо, в якій області українці найчастіше розлучаються через суд
28 серпня, 10:12
Подружжя виховало двох доньок. Ще мають чотирьох онуків та двох правнуків
Подружжя, яке прожило разом 65 років, поділилося секретом щасливого шлюбу
30 серпня, 19:13
Психолог порадив, що закоханим слід робити у стосунках
Психолог назвав рису, яка важливіша за любов для довготривалих стосунків
11 вересня, 02:00
Композитор та художниця офіційно стали родиною на початку цього року
Експродюсер Могилевської повінчався із дружиною та згадав про невдалі стосунки зі співачкою
10 вересня, 15:50
Із третьою дружиною Арестович прожив майже 10 років
Розлучення тривало сім місяців. Арестович – офіційно холостяк
15 вересня, 14:45

Соціум

Психолог розкрив два важливі уроки шлюбу, які пари засвоюють занадто пізно
Психолог розкрив два важливі уроки шлюбу, які пари засвоюють занадто пізно
У Німеччині запропоновано брати по €15 за візит до лікаря
У Німеччині запропоновано брати по €15 за візит до лікаря
Вперта пенсіонерка заблокувала масштабний інфраструктурний проєкт у Китаї
Вперта пенсіонерка заблокувала масштабний інфраструктурний проєкт у Китаї
Новий рай для пенсіонерів: яка країна стала найкращою для життя
Новий рай для пенсіонерів: яка країна стала найкращою для життя
Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії
Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії
Турок перетворив 8-метрову терасу на город із 200 рослинами, щоб боротися зі стресом
Турок перетворив 8-метрову терасу на город із 200 рослинами, щоб боротися зі стресом

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua