Психолог розкрив два важливі уроки шлюбу, які пари засвоюють занадто пізно

Психолог назвав дві головні причини, чому шлюби розпадаються

Психолог Марк Треверс стверджує, що лише кохання недостатньо для міцного шлюбу. На його думку, пари часто розходяться через те, що не знають, як будувати стосунки, а не тому, що «розлюбили» одне одного. Він називає два головні уроки, які варто засвоїти ще до того, як сказати одне одному «так». Про це пише «Главком» із посиланням на Forbes.

1. Проблеми не зникнуть після весілля

За словами Треверса, більшість пар помилково вважають, що у шлюбі конфлікти зникнуть самі собою. Однак дослідження психолога Джона Готтмана показують, що приблизно 69% шлюбних проблем є «вічними», тобто їх не можна вирішити раз і назавжди. Це означає, що партнерам доведеться постійно обговорювати та вирішувати одні й ті самі питання.

Психолог наголошує, що наявність конфліктів – це не ознака несумісності, а природний наслідок того, що двоє людей мають різні звички та характери. Головне – це вміти сперечатися чесно та не переходити на образи.

2. Шлюб – це не одноразове рішення, а щоденна робота

Другий важливий урок полягає в тому, що шлюб – це не подія, а постійний процес. Сучасне суспільство ідеалізує шлюб, перетворюючи його на «одноразовий» вибір, після якого все «має стати на свої місця». Насправді, це не так.

Сьогодні люди очікують від своїх партнерів, що ті будуть їхніми найкращими друзями, колегами, натхненням і навіть особистими психологами. Для того, щоб виправдати ці очікування, потрібні щоденні зусилля.

Марк Треверс зазначає, що міцний шлюб залежить від щоденних, «маленьких» рішень: вислухати партнера, допомогти з хатніми справами, відкласти телефон під час розмови чи просто проявити ніжність. Шлюб – це не просто юридичний статус, а щоденна праця, яка з часом зміцнює стосунки.

Нагадаємо, нерідко парам доводиться йти на компроміс для збереження рівноваги в стосунках, але, як виявилося, є й інший спосіб зробити стосунки щасливими. Психологи радять звернути увагу на таку навичку як когнітивна щедрість, що допоможе зберегти та покращити стосунки у парі.

До слова, у відповідь на різке зростання кількості розлучень, яке у 2024 році сягнуло 187 343 випадків, уряд Туреччини розглядає можливість запровадження обов’язкових психологічних перевірок для пар, які бажають одружитися.