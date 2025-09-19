Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща розпочала масштабні перевірки укриттів через російські атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Польща розпочала масштабні перевірки укриттів через російські атаки
Урядова програма на 2025-2026 роки передбачає адаптацію укриттів «відповідно до сучасних загроз»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Органи захисту населення доручили провести майже 4 тис. перевірок захисних споруд

Польська влада доручила перевірити майже 4 тис. захисних споруд у зв’язку з порушенням повітряного простору країни російськими дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Польщі.

За словами пресслужби відомства, будівництво та ремонт бомбосховищ є одним із пріоритетів урядової програми захисту населення та цивільної оборони. Урядова програма на 2025-2026 роки передбачає, зокрема, адаптацію укриттів «відповідно до сучасних загроз» та створення захисних споруд.

Першочергово інвестуватимуть у громади, які підпадають під територію операції «Східна варта», а також у міста, які визначатимуться «особливо вразливими». На це польська влада виділила майже 5 млрд злотих.

Органи захисту населення доручили провести майже 4 тис. перевірок наявних об'єктів. Наразі було оглянуто понад 2 тис. захисних споруд, з них тисяча – відповідає вимогам.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Україну. Під час масованої атаки декілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Зеленський висловив думку, що у разі масованого повітряного удару Польща не зможе ефективно захистити своїх громадян.

До слова, за результатами опитування Інституту досліджень Pollster на замовлення Super Express, 70% поляків заявили, що у випадку нападу Росії залишаться в країні та братимуть участь у її обороні. Лише 30% респондентів висловили бажання виїхати з Польщі.

Читайте також:

Теги: Польща укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
Сьогодні, 03:50
Президент Польщі очікує від уряду невідкладних пояснень щодо інциденту у Вириках
Навроцький вимагає пояснень від уряду, після заяв про влучання в будинок ракети з F-16
16 вересня, 19:36
Британські Typhoon підтримуватиме літак-заправник у повітрі Voyager з авіабази Брайз-Нортон в Оксфордширі
Британія перекидає у Польщу винищувачі Typhoon після атаки російських БпЛА
16 вересня, 05:14
Справжньою метою атаки РФ на Польщу було посіяти страх серед країн-членів НАТО
Частина стратегії: The Telegraph пояснив, навіщо Росія атакувала Польщу
14 вересня, 06:57
У Польщі добровольці тренуються разом із професійними військовими, але не є частиною регулярних військ
У Польщі тисячі людей записуються на військові навчання – Reuters
14 вересня, 01:44
Сікорський вказав на заяви представників Москви, які суперечать одна одній
Сікорський викрив плутанину в заявах Росії щодо атаки дронів
13 вересня, 16:48
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу союзники
12 вересня, 22:30
Глава держави наголосив, що триває робота над синхронізацією санкцій проти Росії
Атака дронів на Польщу. Зеленський назвав найкращу відповідь на дії РФ
11 вересня, 12:34
Обмеження триватимуть з 05:38 до 11:00 24 серпня
У Києві 24 серпня припинить роботу одна з центральних станцій метро
23 серпня, 19:22

Політика

Італія посилила охорону перших осіб після вбивства Чарлі Кірка
Італія посилила охорону перших осіб після вбивства Чарлі Кірка
Польща розпочала масштабні перевірки укриттів через російські атаки
Польща розпочала масштабні перевірки укриттів через російські атаки
Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17
Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування безпілотників
Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування безпілотників
США схвалили продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн
США схвалили продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua