Польща розпочала масштабні перевірки укриттів через російські атаки

Органи захисту населення доручили провести майже 4 тис. перевірок захисних споруд

Польська влада доручила перевірити майже 4 тис. захисних споруд у зв’язку з порушенням повітряного простору країни російськими дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Польщі.

За словами пресслужби відомства, будівництво та ремонт бомбосховищ є одним із пріоритетів урядової програми захисту населення та цивільної оборони. Урядова програма на 2025-2026 роки передбачає, зокрема, адаптацію укриттів «відповідно до сучасних загроз» та створення захисних споруд.

Першочергово інвестуватимуть у громади, які підпадають під територію операції «Східна варта», а також у міста, які визначатимуться «особливо вразливими». На це польська влада виділила майже 5 млрд злотих.

Органи захисту населення доручили провести майже 4 тис. перевірок наявних об'єктів. Наразі було оглянуто понад 2 тис. захисних споруд, з них тисяча – відповідає вимогам.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Україну. Під час масованої атаки декілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Зеленський висловив думку, що у разі масованого повітряного удару Польща не зможе ефективно захистити своїх громадян.

До слова, за результатами опитування Інституту досліджень Pollster на замовлення Super Express, 70% поляків заявили, що у випадку нападу Росії залишаться в країні та братимуть участь у її обороні. Лише 30% респондентів висловили бажання виїхати з Польщі.