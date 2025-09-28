Під час атаки на Київ пробило дах посольства Польші

Ракета впала на дах консульського відділу посольства

Російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні під час масованого обстрілу в ніч проти неділі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника польського Міністерства закордонних справ Павела Вронського.

За словами Вронського, «елемент ракети або малокаліберна ракета» впав на дах консульського відділу посольства Польщі в Києві та пробив стелю.

«Ракета опинилася в кухонній кімнаті. Ніхто не постраждав», – заявив він.

Речник польського Міністерства закордонних справ розповів, що вже відбулась попередня оцінка збитків, і вони невеликі.

Інцидент не вплине на роботу посольства Польщі, і в понеділок консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі.

Нагадаємо, 28 вересня Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області.

Також капелан-волонтер Марк Сергеєв поділився власним свідченням наслідків російської атаки на Київську область, зокрема, на Борщагівку, де його родина дивом уціліла під час влучання. Марк Сергієв розповів, що його діти спали на третьому поверсі, під самим дахом. Влучання сталося саме по тій частині, де спав його старший син.