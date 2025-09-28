Головна Київ Новини
search button user button menu button

Під час атаки на Київ пробило дах посольства Польші

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Під час атаки на Київ пробило дах посольства Польші
Посольство Польщі в Києві
фото з відкритих джерел

Ракета впала на дах консульського відділу посольства

Російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні під час масованого обстрілу в ніч проти неділі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника польського Міністерства закордонних справ Павела Вронського.

За словами Вронського, «елемент ракети або малокаліберна ракета» впав на дах консульського відділу посольства Польщі в Києві та пробив стелю.

«Ракета опинилася в кухонній кімнаті. Ніхто не постраждав», – заявив він.

Речник польського Міністерства закордонних справ розповів, що вже відбулась попередня оцінка збитків, і вони невеликі.

Інцидент не вплине на роботу посольства Польщі, і в понеділок консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі.

Нагадаємо, 28 вересня Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області. 

Також капелан-волонтер Марк Сергеєв поділився власним свідченням наслідків російської атаки на Київську область, зокрема, на Борщагівку, де його родина дивом уціліла під час влучання. Марк Сергієв розповів, що його діти спали на третьому поверсі, під самим дахом. Влучання сталося саме по тій частині, де спав його старший син.

Читайте також:

Теги: Київ Польща посольство ракета столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сікорський звернувся до командувача Сил безпілотних систем
Сікорський запросив Бровді до Польщі, якщо Угорщина не впустить
28 серпня, 18:41
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою
31 серпня, 12:12
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
7 вересня, 13:28
Пєсков заявив, що Москва не має інформації про цей інцидент і не може його коментувати
Кремль відреагував на атаку безпілотників на Польщу
10 вересня, 14:35
Департамент фінансів КМДА рекомендує Кличку переглянути тарифну політику та встановити нові ціни на перевезення з урахуванням економічної ситуації
Кличко відповів на чутки про подорожчання проїзду
9 вересня, 14:59
Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук уточнив, що у Києві вже встановлено кілька мобільних укриттів
Київрада поскандалила через мобільні укриття у столиці
11 вересня, 16:24
Два дні тому на цьому перехресті збили дитину
Хаос на Драгоманова: через ремонт водії перетворили тротуар на проїжджу частину (фото)
11 вересня, 17:36
У Києві виникла пожежа на СТО
У Києві горіло СТО – вогонь перекинувся на сусідній будинок (фото)
Вчора, 11:30
Працівники Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Оболонського району проводять зварювальні роботи
На Оболоні невідомі порізали замки на підсобних приміщеннях будинків: мешканці стривожені
24 вересня, 12:47

Новини

Під час атаки на Київ пробило дах посольства Польші
Під час атаки на Київ пробило дах посольства Польші
Від удару РФ по Києву загинула 12-річна дівчинка: що про неї відомо
Від удару РФ по Києву загинула 12-річна дівчинка: що про неї відомо
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Атака на Київщину: зросла кількість постраждалих
Атака на Київщину: зросла кількість постраждалих
Атака на Київ: Кличко розповів про кількість жертв та постраждалих
Атака на Київ: Кличко розповів про кількість жертв та постраждалих
Двічі втратив дім: капелан дивом вижив з родиною після удару по Борщагівці (відео)
Двічі втратив дім: капелан дивом вижив з родиною після удару по Борщагівці (відео)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua