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День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
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День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
У грудні 2002 року президент підписав указ про встановлення в Україні Дня адвокатури
фото з відкритих джерел

Сьогодні українці вітають та вшановують адвокатів за їхню важливу та відповідальну роботу

Сьогодні, 19 грудня 2024 року, в Україні відзначається День адвокатури. Це свято було засновано у 2002 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми.

«Ураховуючи важливу роль адвокатури в розбудові правової держави, захисті конституційних прав і свобод громадян, велике громадське значення цієї правозахисної інституції в Україні, постановляю: установити в Україні професійне свято – День адвокатури, яке відзначати щорічно 19 грудня», – йдеться в указі.

У цей день українці вітають та вшановують адвокатів за їхню важливу та відповідальну роботу.

Зміст

Привітання до Дня адвокатури України у прозі

Вітаю з Днем адвокатури України та щиро бажаю, щоб у будь-якій справі вдавалося виявляти впевненість та наполегливість, щоб щодня приносив безперечну перемогу та справжній успіх, щоб життя було сповнене великих можливостей та перспективних ідей.

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Хочу від щирого серця привітати колег з Днем адвокатури, побажати хороших і успішних процесів, щоб у їхньому житті було більше прекрасних і просто приємних професійних хвилин. Міцного їм здоров'я та удачі!

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Сьогодні свято серйозних людей – День адвокатури! Від душі хочу привітати тебе з цим святом та побажати тобі якнайбільше солідних вдячних клієнтів, відсутності поразок, гарного позитивного досвіду в роботі!

***

Вітаю із Днем адвокатури! У складній життєвій ситуації вся надія на вас! Ви захистите інтереси, повернете репутації чистоту перед законом і просто допоможете забути про нагальні проблеми! Сьогодні я щиро бажаю вам успішних справ і щастя!

***

Вітаю всіх правозахисників з Днем української адвокатури! Бажаю великого потенціалу, міцної хватки, розсудливості та холодного серця в специфіці роботи. Нехай насиченою і повною буде ваша трудова діяльність. Здоров’я вам, розвитку, професійного зростання, перемог і задоволення!

***

День адвокатури – серйозне професійне свято! Вітаю всіх прихильників професії. Бажаю розвитку і досягнення максимальних висот. Кар’єрного зльоту, попиту, надійності та впевненості у своїх силах і знаннях. Будьте здорові, наполегливі, вміло ведіть свої справи і живіть по совісті!

***

Повага до вашої професії бере початок в глибоку давнину, коли було трохи людей, що володіють силою переконання, логікою і доказом суджень. Бажаємо вам успішної великої кар’єри, вдалих і повних доказів, прекрасного особистого життя. З Днем адвоката!

Привітання з Днем адвоката у віршах

У День українського адвоката
Дотримання законів нехай буде свято.
Правильних рішень, успішних процесів,
Розвитку та розширення інтересів.

Порядних партнерів, енергійності,
Достатку, вражень і практичності,
Любові такої, щоб вела й надихала,
На справи добрі і щастя спонукала!

***

Бажаю в День адвокатури
Побільше виграшних справ,
Щоб поважала клієнтура,
Запал в очах твоїх палав!

 
Бажаю, щоб удача всюди,
Йшла за тобою по п'ятах,
Щоб були вдячні тобі люди,
Й була усмішка на вустах!

***

Скажу, не мудруючи лукаво,
Усім адвокатам слово «Браво!»
Я від душі бажаю вам
Бути стійкими зло ворогам.

Нехай відвідує натхнення,
Життя дарує чудові миті,
Вдалих справ святої результат
Любов і щастя принесе!

***

Солідна, гідна професія
Незаперечна користь від неї.
Адвокатуру вшановуємо ми весело
З професійним святом її.

І нехай завжди серйозні ви і зібрані,
Сьогодні можна, навіть треба відпочити.
Всього бажаємо самого вам доброго,
І щоб вдалим був завжди ваш шлях.

***

Адвокати, адвокати,
Майстри-оратори.
Вам співають хвалу сьогодні,
Хитрі хлопці ви.

Зі святом, з Днем адвоката,
Поздоровлення приймай!
Судити по совісті і честі
Наш суд найгуманніший примушуй!

Привітання до Дня адвокатури у яскравих листівках

День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках фото 1
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках фото 2
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках фото 3
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках фото 4
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках фото 5
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках фото 6
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках фото 7

Як повідомлялося, на виконання окремого доручення Головнокомандувача Збройних Сил України командири військових частин видають розпорядження з вимогою сформувати списки військовослужбовців-адвокатів. Накази ґрунтуються на законі «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», який дійсно забороняє поєднувати військову службу та адвокатську діяльність.

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Теги: свята адвокат свято

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