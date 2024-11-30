День ангела Андрія за новим календарем: традиції та привітання

«Главком» підготував добірку найкращих привітань із святом Андрія у віршах, прозі та листівках

Сьогодні, 30 листопада, Україна за новим церковним календарем вшановує пам’ять одного з апостолів Ісуса Христа Андрія Первозваного.

«Главком» підготував добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та листівках.

Історія

За давніми переказами, Андрій був рибалкою та став учнем Івана Хрестителя перед тим, як стати учнем Ісуса Христа. Він був одним з перших, кого Ісус покликав іти за ним. Після воскресіння Христа апостол активно проповідував Євангеліє в різних країнах. А згодом прийняв мученицьку смерть у місті Патри, що в Греції – був розіп'ятий на хресті, який мав форму букви «X», що тепер відомо як Андріївський хрест.

Традиції

Релігійне свято Андрія Первозванного в Україні дуже тісно переплітається з язичницькими традиціями. Друга назва цього свята – Калита. У цей день часто влаштовували гуляння – Андріївські вечорниці та пекли особливий калач у формі сонця – калиту.

Водночас церква засуджує будь-яке ворожіння чи інші витівки, оскільки це є прояви язичницьких вірувань.

Привітання з Днем ангела Андрія у прозі

Вітаю з Днем Андрія Первозванного. Нехай сьогоднішнє світле свято принесе мир в дім. Бажаю натхнення, любові, радості, достатку та міцного здоров’я. Нехай святий буде вашим покровителем.

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Вітаю з днем Андрія Первозванного і від душі бажаю міцних сил, мудрості, завзятості, віри в себе і постійного прагнення до перемоги! Нехай на серці не буде прохолоди, нехай у житті завжди горить вогник любові та мужності!

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Вітаю з іменинами, дорогий Андрію! Нехай твій небесний покровитель дарує тобі міцне здоров'я, щире кохання та безмежне щастя. Хай здійсняться всі твої мрії!

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З днем ангела, любий Андрію! Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений радістю, любов'ю та успіхами. Нехай ангел-охоронець захищає тебе від усіх життєвих негараздів!

***

Андрію, з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі натхнення для нових звершень, мудрість для важливих рішень і любов для щасливого життя!

Привітання з Днем ангела Андрія у віршах

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Андрія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Андрія,

Прийми привітання!

***

У це велике світле свято

Бажаю віри і наснаги.

Щоб все вдавалося в житті,

Стабільності та рівноваги.

Хай ангел вас оберігає,

І лихо завжди відганяє.

Хай береже він вас від зла,

Здоров’я кожному й добра!

***

В день Первозванного Андрія

Прийміть душевні привітання,

Нехай святий оберігає,

Здійснить всі ваші побажання.

Бажаю віри вам міцної,

Добра, надії і кохання,

Щоб молитви почули ваші,

Щоб справдилися сподівання!

***

Хай в день Андрія Первозваного

Добром наповниться ваш дім,

Нехай щастя й злагода

Назавжди запанують в нім.

Смирення, віри і надії,

Нехай здійсняться усі мрії!

Привітання з Днем ангела Андрія у листівках