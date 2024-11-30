День ангела Андрія за новим календарем: традиції та привітання
«Главком» підготував добірку найкращих привітань із святом Андрія у віршах, прозі та листівках
Сьогодні, 30 листопада, Україна за новим церковним календарем вшановує пам’ять одного з апостолів Ісуса Христа Андрія Первозваного.
«Главком» підготував добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та листівках.
Історія
За давніми переказами, Андрій був рибалкою та став учнем Івана Хрестителя перед тим, як стати учнем Ісуса Христа. Він був одним з перших, кого Ісус покликав іти за ним. Після воскресіння Христа апостол активно проповідував Євангеліє в різних країнах. А згодом прийняв мученицьку смерть у місті Патри, що в Греції – був розіп'ятий на хресті, який мав форму букви «X», що тепер відомо як Андріївський хрест.
Традиції
Релігійне свято Андрія Первозванного в Україні дуже тісно переплітається з язичницькими традиціями. Друга назва цього свята – Калита. У цей день часто влаштовували гуляння – Андріївські вечорниці та пекли особливий калач у формі сонця – калиту.
Водночас церква засуджує будь-яке ворожіння чи інші витівки, оскільки це є прояви язичницьких вірувань.
Привітання з Днем ангела Андрія у прозі
Вітаю з Днем Андрія Первозванного. Нехай сьогоднішнє світле свято принесе мир в дім. Бажаю натхнення, любові, радості, достатку та міцного здоров’я. Нехай святий буде вашим покровителем.
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Вітаю з днем Андрія Первозванного і від душі бажаю міцних сил, мудрості, завзятості, віри в себе і постійного прагнення до перемоги! Нехай на серці не буде прохолоди, нехай у житті завжди горить вогник любові та мужності!
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Вітаю з іменинами, дорогий Андрію! Нехай твій небесний покровитель дарує тобі міцне здоров'я, щире кохання та безмежне щастя. Хай здійсняться всі твої мрії!
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З днем ангела, любий Андрію! Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений радістю, любов'ю та успіхами. Нехай ангел-охоронець захищає тебе від усіх життєвих негараздів!
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Андрію, з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі натхнення для нових звершень, мудрість для важливих рішень і любов для щасливого життя!
Привітання з Днем ангела Андрія у віршах
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Андрія іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Андрія,
Прийми привітання!
***
У це велике світле свято
Бажаю віри і наснаги.
Щоб все вдавалося в житті,
Стабільності та рівноваги.
Хай ангел вас оберігає,
І лихо завжди відганяє.
Хай береже він вас від зла,
Здоров’я кожному й добра!
***
В день Первозванного Андрія
Прийміть душевні привітання,
Нехай святий оберігає,
Здійснить всі ваші побажання.
Бажаю віри вам міцної,
Добра, надії і кохання,
Щоб молитви почули ваші,
Щоб справдилися сподівання!
***
Хай в день Андрія Первозваного
Добром наповниться ваш дім,
Нехай щастя й злагода
Назавжди запанують в нім.
Смирення, віри і надії,
Нехай здійсняться усі мрії!
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