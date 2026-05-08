День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати

Щороку в травні українці вшановують найдорожчих жінок у своєму житті – мам. День матері – це не просто свято, а щира нагода подякувати за любов, турботу й самопожертву.

«Главком» розповідає, звідки походить це вшанування і як його відзначають в Україні.

Коли святкується День матері в Україні

Україна, як і багато інших країн світу, відзначає День матері у другу неділю травня. Це свято офіційно було встановлено указом тодішнього президента України Леонідом Кучмою 10 травня 1999 року.

«На підтримку ініціативи Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, міжнародної організації «Жіноча громада», Спілки жінок України, громадської організації «Союз українок» постановляю: установити в Україні День матері, який відзначати щорічно у другу неділю травня», – йдеться в указі.

У 2026 році День матері припадає на 10 травня.

Історія свята в Україні

У часи Київської Русі на території сучасної України святкували День Пречистої Діви Марії – саме в цей день вітали жінок, і в першу чергу матерів.

У 1928 році Союз українок Канади влаштував в Україні перше святкування Дня матері. У 1929 році, слідом за українською діаспорою в Канаді розпочалась історія святкування Дня матері в Україні. Його підтримували жіночі та громадські організації, зокрема «Пласт», «Сокіл», «Рідна школа», «Просвіта», які організовували концерти, фестивалі та освітні заходи в Західній Галичині.

У 1939 році радянська влада заборонила святкування Дня матері й були спроби його відродити під час Другої світової війни.

Тільки у 1990 році завдяки зусиллям громадських організацій та Союзу українок, Свято Матері повернулося в Україну. На початку XXI століття День матері отримав офіційний статус в Україні.

Як святкувати День матері

У це свято вшановується головна місія кожної мами – збереження духовного світу своїх дітей та убезпечення їх від небезпек. Цього дня мамам заведено дарувати подарунки. Це може бути букет квітів, улюблені цукерки або щось більш значне. Варто порадувати маму прогулянкою, святковими ласощами або найпростішим, але найбільш цінним для неї – турботою й увагою. При цьому приємним бонусом завжди будуть сімейні обійми.

Вітають мам як діти, так і дорослі, проводячи час разом. Якщо такої можливості немає, то обов'язково варто привітати теплими словами під час дзвінка. Люди, які втратили свою маму, зазвичай приходять на її могилу з квітами та свічками.

Як святкують День матері за кордоном

Традиція вшанування матерів має давнє коріння. Ще у XVII столітті в Британії існував звичай під назвою «Материнська неділя». Проте сучасний День матері у його нинішньому значенні налічує вже понад сто років.

Історія виникнення свята почалася у 1907 році в американському штаті Вірджинія. Саме тоді Анна Джарвіс, яка втратила свою матір, вирішила увічнити пам’ять про неї. Дівчина запропонувала запровадити спеціальний день для вшанування всіх матерів. Вона надсилала численні листи до державних установ і відомих осіб, закликаючи підтримати цю ініціативу.

Наполегливість Анни Джарвіс не була марною: вже у 1910 році штат Вірджинія офіційно визнав День матері. З часом свято почало поширюватися і вже через чотири роки було визнане всією країною. Воно швидко вийшло за межі США і нині відзначається у багатьох країнах світу.

Хоча більшість країн відзначає День матері у другу неділю травня, у світі існують різні дати цього свята:

У Великій Британії, Ірландії, Нігерії та деяких інших країнах його святкують у четверту неділю Великого посту – так звану Материнську неділю.

У Молдові, Азербайджані, Афганістані, В’єтнамі та Чорногорії матерів вшановують 8 березня, поєднуючи це зі святкуванням Міжнародного жіночого дня.

У Норвегії День матері припадає на другу неділю лютого.

У Грузії його святкують 3 березня.

У Південній Кореї 8 травня є День батьків, в рамках якого шанують і матерів.

У низці країн Західної Азії та Африки це свято святкують 21 березня, під час весняного рівнодення.

Традиції святкування часто залежать від релігійних та культурних особливостей. У християнських країнах вшанування матерів часто пов’язане з культом Богородиці. Наприклад, в Англії ще з XV століття четверта неділя Великого посту називалася Материнською неділею: спочатку родини відвідували церковну службу на честь Діви Марії, а потім діти дарували матерям квіти.

Цікаві факти:

Рекордні дзвінки: У цей день люди телефонують своїм мамам частіше, ніж будь-коли іншого дня в році! У другу травневу неділю відбувається просто неймовірна кількість дзвінків – близько 122 мільйонів! У цьому показнику є щось дуже миле, але водночас і трохи щемливе.

Квітковий бум: День матері – справжній «золотий» час для продавців квітів. Майже чверть усіх квітів, які купуються протягом року, припадає саме на це свято. Уявіть собі цю кількість букетів!

Природне «мама»: Слово «мама» має природне походження. Дітки часто починають говорити саме зі звуку «ма», тому не дивно, що в багатьох мовах світу слово, яким називають найріднішу людину, починається на «М» або якось схоже звучить.

Друга за популярністю листівка: День матері посідає друге місце за кількістю відправлених вітальних листівок, поступаючись лише Різдву. У цей день люди висловлюють свої почуття не лише словами, а й теплими посланнями на папері.

Кулінарні традиції: У багатьох родинах у День матері прийнято звільняти маму від домашніх справ і влаштовувати святковий сніданок, обід або вечерю. Це спосіб висловити свою турботу та любов через смачні страви.

Не лише біологічні матері: Сьогодні День матері – це свято вшанування всіх жінок, які відіграють материнську роль у житті інших: бабусь, тіток, прийомних матерів, наставниць. Це день вдячності за любов і підтримку.

Білі гвоздики: Анна Джарвіс обрала білу гвоздику як символ Дня матері, оскільки це були улюблені квіти її матері. Сьогодні гвоздики різних кольорів мають своє значення: білі – пам'ять про померлу матір, кольорові – вшанування живої.

