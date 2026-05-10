10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 10 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

10 травня у світі відзначають Міжнародний день матері. Віряни відзначають пам'ять святого апостола Симона Зилота.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 10 травня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день матері

Міжнародний день матері (International Mother’s Day) – це день, присвячений вшануванню матерів та бабусь або жінок, що замінювали їх. Щороку відзначається у другу неділю травня. Це свято материнства та любові, доброти та сімейних цінностей, свято дітей та батьків. Це сімейне та суспільне свято, що дає можливість висловити вдячність за щоденну любов, турботу та зусилля матерів. Пронизане теплими почуттями, як теплі лагідні травневі дні, свято усіх мам нагадує нам про найважливішу людину у житті кожного.

Всесвітній день птахівництва

Всесвітній день птахівництва (World Poultry Day) відзначається щорічно 10 травня. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про важливість домашніх птахів, таких як кури, качки, індики та гуси, у забезпеченні продовольчої безпеки та економічного розвитку в усьому світі.​ Це свято – не лише про курей, качок, індиків чи гусей. Це день про мільйони людей, які щодня забезпечують світ м’ясом та яйцями, дотримуючись найвищих стандартів безпеки, якості та добробуту тварин.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола Симона Зилота

10 травня православна церква вшановує пам'ять святого Симона Зилота, одного з 12 апостолів Ісуса Христа. За переказами, саме Симон був тим самим нареченим на весіллі в Кані Галілейській, де Спаситель здійснив своє перше чудо, перетворивши воду на вино.

Вражений побаченим, Симон залишив дім та пішов за Христом. Він отримав прізвисько «Зилот» (що означає «ревнивець»), оскільки був палким прихильником віри. Проповідував у Мавританії, Лівії та Британії, де і прийняв мученицьку смерть за віру.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Дощ на Симона – до врожайного літа;

береза розпустилася – час садити картоплю;

ввечері з’явився туман – чекайте на потепління найближчим часом;

птахи співають до світанку – до ясної та погожої середини травня.

Історичні події

1881 – Румунію проголошено королівством.

1925 – у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.

1940 – Вермахт вторгнувся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.

1940 – Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем'єром став Вінстон Черчилль.

1975 – американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).

1993 – у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом).

1993 – на вершині Евереста одночасно зібралися 40 чоловік з дев'яти експедицій – рекордна кількість людей на цій горі.

1995 – У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні.

1997 – у селі Семашки в Чечні викрадена знімальна група телекомпанії НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк.

2006 – землетрус силою 4,7 бали за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.

2017 – випуск культового коміксу про походження Бетмена, «Бетмен: Рік перший», українською.

Іменини

День ангела святкують: Симон (Семен), Василь, Кирило, Таїсія.