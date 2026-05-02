Яке релігійне свято відзначається 3 травня 2026: традиції та молитва

Свята 3 травня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Теодосія Печерського

3 травня православна церква вшановує пам’ять преподобного Теодосія, ігумена Києво-Печерського. Це свято присвячене одному з найбільших духовних подвижників України, який заклав основи спільножильного чернецтва та розбудував славетну Лавру.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Теодосія Печерського

3 травня церква вшановує преподобного Теодосія Печерського (†1074) – основоположника та ігумена Києво-Печерського монастиря. Теодосій народився у Василькові, але духовний шлях обрав у Києві, ставши учнем преподобного Антонія Печерського. Саме за ігуменства Теодосія маленька громада печерних ченців перетворилася на великий величний монастир.

Він запровадив Студійський статут, який вимагав від монахів повної відсутності власного майна та спільної праці. Преподобний Теодосій був відомий своїм милосердям: він збудував при монастирі двір для бідних та хворих, куди щотижня віддавав десятину від монастирських прибутків. Його життя стало зразком поєднання глибокої молитви та активного служіння ближньому.

Молитва дня

О, священна главо, преподобне отче Теодосію! Ти від юності Христа полюбив і Його стопами слідував, працюючи для Бога в пості, молитві та смиренні. Молимо тебе: принеси нашу щиру молитву до Всемилостивого Господа. Виблагай нам мир для нашої землі, зміцнення у вірі та душевне спасіння. Нехай за твоїм заступництвом серця наші наповняться любов’ю та милосердям, а життя наше буде світлим і богоугодним. Амінь

Народні вірування та прикмети

Цього дня наші предки приділяли особливу увагу природним явищам, які вказували на майбутній врожай та погоду:

Зозуля почала кувати – ознака того, що заморозків більше не буде, весна остаточно вступила у свої права.

Гроза цього дня – літо буде врожайним, особливо на зернові культури.

Якщо на вербі багато «котиків» – рік буде вдалим для пасічників.

Багато зірок на нічному небі – до посушливого літа.

У народі день святого Теодосія вважався сприятливим для робіт на городі, особливо для висаджування розсади капусти та огірків. Також вірили, що сьогодні не можна сваритися, аби «не накликати на дім темну хмару».