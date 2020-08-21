Поліція відзавтра переходить на посилений режим роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час масових заходів будуть працювати поліцейські намети, де учасники акцій зможуть взяти воду та отримати необхідну допомогу.

23 та 24 серпня планується проведення одразу кількох масових заходів, зокрема маршів

України підрозділи Міністерства внутрішніх справ України 22 серпня переходять на посилений варіант несення служби у зв’язку із запланованими святковими заходами з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності. Про це йдеться на сайті Нацполіції.

Зазначається, що 23 та 24 серпня планується проведення одразу кількох масових заходів, зокрема маршів.

«Відтак із 22 серпня особовий склад Міністерства внутрішніх справ переводиться на посилений варіант несення служби. Починають функціонувати ситуаційні центри. До безпекових заходів будуть залучені 4,5 тисячі правоохоронців Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій», – йдеться у повідомленні.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко зазначив, що під час святкових масових заходів велике навантаження припаде на поліцію діалогу.

Також він поінформував, що під час масових заходів будуть працювати поліцейські намети, де учасники акцій зможуть взяти воду та отримати необхідну допомогу.

«Вже сьогодні ввечері підсилюємо патрульні наряди у місцях запланованих заходів. До несення служби для профілактики вчинення правопорушень, зокрема кишенькових крадіжок, також будуть залучені оперативні підрозділи», – повідомив начальник поліції Андрій Крищенко.

Як повідомлялося, у День Незалежності центр Києва перекриють: як курсуватиме транспорт (схеми).

Нагадаємо,

до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.

Напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України.