Яке релігійне свято відзначається 10 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лаврентія
колаж: glavcom.ua

10 серпня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Матія

 

10 серпня – особливий день для вірян, що відзначається вшануванням пам'яті кількох важливих святих, пов'язаних як з ранньою історією християнства, так і з мученицькими подвигами. Це день, коли церковні традиції переплітаються з народними віруваннями, які передавалися з покоління в покоління.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Пам’ять святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена (за новим календарем)

Яке релігійне свято відзначається 10 серпня: традиції та молитви фото 1

Святі апостоли від сімдесяти Прохор, Никанор, Тимон і Пармен були першими дияконами Церкви Христової.

У книзі Діянь апостолів (Діян. 6:1-6) розповідається, що в Єрусалимі дванадцять апостолів обрали сімох мужів: Стефана, Филипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена і Миколая, сповнених Святого Духа й премудрості, і поставили їх на дияконське служіння.

Свята Церква звершує їхню спільну пам’ять, хоча вони померли в різний час і в різних місцях.

Святий Прохор спочатку супроводжував первоверховного апостола Петра і від нього був поставлений єпископом у місто Нікомідію. Після Успіння Божої Матері Прохор був супутником і співробітником святого апостола Іоанна Богослова. Разом з ним апостол Прохор був засланий на острів Патмос. Там він записав Одкровення Боже, що було святому апостолу Іоанну, про кінцеві долі світу (Апокаліпсис). Після повернення до Нікомідії святий Прохор навертав язичників до Христа в місті Антіохії і там прийняв мученицьку кончину.

Святий Никанор постраждав того дня, коли були побиті камінням святий первомученик архідиякон Стефан і безліч інших християн.

Святий Тимон був поставлений апостолами єпископом міста Басторії в Аравії. Він постраждав від іудеїв і язичників за проповідь Євангелія. Його кинули в піч, але силою Божою святий вийшов із неї неушкодженим. Передання Римської церкви говорить, що апостол Тимон помер розп’ятим на хресті.

Святий Пармен старанно проповідував Христа в Македонії. Помер від хвороби, що спіткала його. Існує також думка, що святий Пармен постраждав під час правління Траяна (98–117) в останній рік його царювання, прийнявши мученицьку кончину.

Пам’ять святого мученика Лаврентія (за старим календарем)

Яке релігійне свято відзначається 10 серпня: традиції та молитви фото 2

10 серпня за старим календарем відзначали свято святого великомученика Лаврентія.

За старим календарем 10 серпня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лаврентія, архідиякона Римської Церкви, який жив у III столітті. Лаврентій народився в Іспанії, але більшу частину свого життя провів у Римі, де служив під керівництвом Папи Сикста II.

Під час гонінь на християн, розпочатих імператором Валеріаном, Лаврентій був заарештований та засуджений до смерті. Перед своєю мученицькою кончиною він роздав церковне майно бідним, чим викликав гнів римського префекта. Лаврентія піддали жорстоким тортурам, але він залишився непохитним у своїй вірі та помер, ставши символом мужності та відданості християнським ідеалам.

Святий Лаврентій вважається покровителем бібліотекарів, кухарів, пожежників та бідних. У народі його також шанують як захисника від вогню та хвороб. У цей день віряни звертаються до святого з молитвами про допомогу у зціленні від хвороб, про захист від бідності та про зміцнення віри.

Молитви дня

Молитва до святого мученика Лаврентія

О, великий угоднику Христів, страстотерпцю і цілителю Лаврентію! Зглянься милосердним оком твоїм на нас, грішних, і почуй нас, що до тебе старанно молимося. Випроси нам у Христа Бога милість і прощення гріхів наших. Зціли наші недуги, утіш наші скорботи, захисти нас від усякого зла і допоможи нам у вірі, щоб ми гідно пройшли свій життєвий шлях і сподобилися Царства Небесного. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народі 10 серпня часто називали «Лаврентіїв день» або «Прохорів день». За цими повір'ями, люди спостерігали за погодою і намагалися передбачити, якою буде осінь і зима.

  • Спокійна вода у водоймі вказує на теплі осінь та зиму;
  • спекотна погода – до дощової осені;
  • погожий та теплий день – можете рибалити до кінця літа;
  • сильні дощі – осінь буде затяжною.

Задовго до вшанування пам'яті святих, цей період був глибоко пов'язаний із сільськогосподарським циклом. Люди закінчували жнива, збирали врожай і готувалися до осені. Це був час інтенсивної праці в полях, що супроводжувався обрядами та віруваннями, спрямованими на вшанування сил природи та духів, які, як вважалося, сприяли родючості землі.

