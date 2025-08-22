Головна Країна Суспільство
День державного прапора України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
День державного прапора України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
23 серпня – День Державного прапора України
фото з відкритих джерел

У цей день українці вшановують мужність, незламність і героїзм борців за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, об'єднані під синьо-жовтим стягом

День державного прапора України – це свято, що відзначає один із головних державних символів. У цей день українці вшановують багатовікову історію національного прапора як символу єдності та боротьби.

«Главком» розповідає про історію свята, значення синьо-жовтого прапора та пропонує варіанти привітань.

Зміст

Коли святкуємо День державного прапора

День державного прапора України традиційно відзначається щороку 23 серпня. Ця дата була затверджена указом президента України № 987/2004 від 23 серпня 2004 року. Свято було встановлене на вшанування багатовікової історії українського державотворення та з метою виховання поваги до державних символів України.

Саме 23 серпня 1991 року синьо-жовтий прапор було внесено до сесійної зали Верховної Ради. Наступного дня Україна проголосила свою Незалежність.

Історія свята

Історія синьо-жовтих кольорів сягає глибини століть. Згадки про них можна знайти ще в часи Київської Русі, а згодом – у символіці Галицько-Волинського князівства та козацьких прапорів.

1918 рік: Українська Народна Республіка офіційно затвердила синьо-жовтий прапор як державний символ.

Після 1991 року: Після здобуття Незалежності України синьо-жовтий прапор став символом нової вільної держави. 28 січня 1992 року Верховна Рада затвердила його як державний прапор України.

Зараз український прапор – це не лише символ, а й прапор боротьби та незламності нації. Особливо важливу роль він відіграв після 2014 року та з початку повномасштабного вторгнення. Під цим прапором тисячі українців стали на захист своєї землі.

Значення символів на прапорі

Державний прапор України – це поєднання двох рівних горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Їхнє значення трактується по-різному:

  • Жовта смуга символізує безкраї пшеничні поля, золото, сонце та добробут. Це символ врожаю, багатства і родючості української землі.
  • Синя смуга – це символ ясного, мирного неба над Україною, а також річок і морів, що омивають нашу країну. Це символ миру, свободи та чистоти.

Привітання до Дня державного прапора України у прозі

Вітаю з Днем державного прапора України! Нехай цей символ свободи та незалежності завжди гордо майорить над нашою державою, об'єднуючи всіх нас в прагненні до миру, процвітання та справедливості.

***

Щиро вітаю з Днем державного прапора України!

Нехай наш синьо-жовтий стяг завжди розвиватиметься над кожним українським містом, як символ перемоги над загарбниками та над темрявою яку вони з собою несуть. Нехай він кожен раз надає наснагу на шляху до нових перемог та процвітання.

***

Вітаю зі святом! День державного прапора України – це не просто дата, це символ єдності та проголошення панування свободи. Нехай наші рідні кольори пшениці та неба будуть для кожного з нас джерелом натхнення, символом надії та впевненості у майбутньому. 

***

Сьогодні ми святкуємо День державного прапора України – свято, яке об’єднує нас навколо символу нашої нації. Нехай цей символ миру та свободи і далі вестиме наш народ до осяяного сонцем правди майбутнього у вільній та процвітаючій Україні. 

***

Щиро вітаю з Днем державного прапора України! Хочу побажати кожному з вас непохитної віри в майбутнє нашої країни. Скільки років боротьби пройшов наш народ зі стягом кольору неба та золота в руках. Нехай він завжди буде нагадувати про мир та перемогу кожному громадянину, де б він не був.

***

З Днем державного прапора України!

Сьогодні свято нашого стяга, нашої гордості та нашої любові до Батьківщини. Нехай цей символ завжди нагадує нам про те, що ми – сильна і незалежна нація. Бажаю миру, здоров’я та процвітання!

Привітання у віршах

Колір неба, колір жита – це свободи кольори. 
Український прапор в світі знають старші і малі.
Крізь віки пройшов він бурі, вів героїв до мети,
В нашім серці завжди з нами, прапор слави й чистоти.
З Днем державного прапора України!

***

Державний прапор наш, єдиний –
наш стяг надії і добра.
У ньому сила України,
Що крізь століття нас вела.

Він вільним духом надихає,
І кожне серце зігріва,
В майбутнє віру нам являє,
Так прапор нас оберіга.
Народ єдиний прославля!

***

В небі чиста синь,
Золото – в полях.
Прапор, наче плин,
Розправляє шлях.
Він – свободи символ,
Знамено віків.
Сяє світлом дивним
Край моїх батьків.
Серед рідних нив
Розцвітає стяг,
Славу поколінь
Зберігає в нас.

***

Синьо-жовті фарби
Краю мого суть:
Прапор – наша правда,
Мрії, що живуть.
Він, як мирне літо,
Тихо майорить,
По долині – жито,
Над ланами – мить.
Не війна, а вічність
В наших кольорах:
В них – молитви щирість,
В них – врожай і шлях.

***

З минулих часів долинає клич
Про славу дідів і про відвагу.
І промені золота й неба велич
Несе наш державний прапор.
Він промені сонця являє в собі,
Небесною сяє блакиттю…
І в мирному небі, і в лютій грозі,
Пройшов ціле тисячоліття.

***

З Днем прапора України
Щиро вітаю вас я!
Хай щасливо в нашій країні
Житиме кожна сім’я
Хай зникнуть печалі й негоди,
І не буде в країні біди,
Здолаємо разом турботи,
Щоб вільними буть крізь віки!

Привітання у яскравих листівках

День державного прапора України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 1
День державного прапора України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 2
День державного прапора України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 3
День державного прапора України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 4
День державного прапора України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 5
День державного прапора України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 6

