Яке релігійне свято відзначається 20 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

20 серпня в церковному календарі – День пам’яті святого пророка Самуїла

20 серпня у церковному календарі присвячено пам'яті святого пророка Самуїла, одного з найважливіших суддів Ізраїлю, який відіграв ключову роль в історії свого народу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 серпня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Самуїла

20 серпня православні християни вшановують пам'ять святого пророка Самуїла, чиє життя є яскравим прикладом віри, відданості Богу та служіння людям. Історія Самуїла – це зворушлива оповідь про материнську любов, Божу милість та виконання обітниці.

Анна, мати Самуїла, довго молилася про дитину. Коли її молитва була почута, вона дала обітницю присвятити сина Господу. І справді, юний Самуїл з ранніх років служив у храмі, де отримав від Бога особливу благодать. Він став пророком, голосом Божим на землі, який сповіщав волю Божу людям.

Самуїл відіграв важливу роль в історії ізраїльського народу. Він був суддею, пророком і помазав на царство перших царів Ізраїлю – Саула і Давида. Завдяки його мудрості та праведності Ізраїль пережив період відродження і зміцнення. Його життя і діяння описані у Першій і Другій книгах Самуїлових у Біблії.

Молитви дня

О святий пророче Самуїле, ти, що з дитинства служив Господу і був Його обраним, молимо тебе: будь нашим заступником перед престолом Божим.

Випроси для нас, грішних, мудрість та силу, щоб ми могли, як і ти, розрізняти волю Божу та слідувати за нею. Допоможи нам бути вірними Богу в усіх наших справах, і нехай наше життя буде гідним Його милості.

Нехай твої молитви наповнять наші серця вірою та надією, а твій приклад надихає нас на праведне життя.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на 20 серпня пов'язані з погодою та урожаєм:

  • Якщо на світанку багато павутиння, то день буде ясним і без дощу.
  • Ранкова червона зоря віщує швидку негоду.
  • Якщо лелеки відлітають на південь, осінь настане рано.
  • Цього дня було заведено завершувати збір врожаю картоплі.
  • Також цей день вважався останнім у сезоні збору грибів, після чого починалися дощі.

