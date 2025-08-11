Головна Країна Суспільство
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Якщо вранці гримить грім, то це до дощової осені
колаж: glavcom.ua

У народі 11 серпня часто називали «Калліників день»

11 серпня відзначається низка важливих подій як у світі, так і в релігійному житті. Цей день є нагадуванням про необхідність берегти культурну спадщину, а для вірян – часом вшанування пам'яті мучеників, що відстоювали свою віру в перші століття християнства.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 11 серпня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

11 серпня 2025 року в Україні не відзначають державних чи професійних свят. Однак цей день багатий на народні та релігійні традиції.

Міжнародні свята

Всесвітній день сталевих барабанів

11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято присвячене унікальному музичному інструменту – сталевим барабанам (steelpan), які є символом культури Трінідаду і Тобаго. Свято відзначається, щоб вшанувати внесок цього інструменту в світову музичну спадщину та його роль у суспільному житті Карибського регіону.

День сина та доньки

11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

У деяких країнах 11 серпня є особливим сімейним святом, що підкреслює важливість стосунків між батьками та їхніми дітьми. Це нагода присвятити час своїм рідним та висловити любов і вдячність.

День кінетичного піску

11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день присвячений популярному матеріалу, що допомагає розвивати моторику та уяву. Свято було засноване у 2020 році і з того часу набуло популярності серед дітей та дорослих, які цінують творчість і релаксацію.

Кінетичний пісок – це розвивальна іграшка для дітей. Пісок складається на 98% зі звичайного піску, та на 2% – зі силіконових масел. Головна відмінність від класичного піску – він не клеїться до шкіри та одягу, із нього легше ліпити фігури, а також він не містить речовин, у якому можуть розмножуватись бактерії.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого мученика Каллініка Кілікійського

11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

За православним календарем 11 серпня вшановують пам'ять святого мученика Каллініка, який жив у III-IV століттях. За відмову відректися від християнської віри він був заарештований і підданий жорстоким тортурам. Незважаючи на муки, Каллінік не відступив від своїх переконань і помер мученицькою смертю, ставши прикладом непохитності віри.

День пам'яті преподобного Костянтина Косинського

Цього дня також згадують преподобного Костянтина, який жив у XVII столітті. Він був ігуменом Косинського монастиря, відомого своєю суворою аскетичністю. Преподобний Костянтин прославився своєю праведністю та відданістю чернечому життю.

Народні прикмети та традиції

У народі 11 серпня здавна спостерігали за природою, щоб передбачити майбутнє.

  • Якщо вранці туман стелиться, то буде гарний врожай.
  • Багато ягід на кущах – до холодної зими.
  • Зранку тихо і прохолодно, а до обіду сонце припікає – це віщує гарну погоду.
  • Якщо вранці гримить грім, то це до дощової осені.
  • З цього дня переставали купати коней у річках, вважалося, що це може призвести до їхніх хвороб.

Історичні події

  • 1906 – у Великій Британії Юджин Ласт вперше виконав «мертву петлю» на літаку.
  • 1926 – компанія Kodak представила кольорову фотоплівку.
  • 1929 – у СРСР було введено систему «єдиного часу», яка діяла до 1991 року.
  • 1937 – нацистська Німеччина почала таємно мобілізовувати резервістів.
  • 1943 – під час Другої світової війни німецька авіація здійснила бомбардування Харкова.
  • 1950 – Папа Пій XII проголосив догмат про Вознесіння Діви Марії.
  • 1960 – Чад здобув незалежність від Франції.
  • 1962 – уперше в космос було відправлено два космічні кораблі з екіпажами на борту, «Восток-3» та «Восток-4».
  • 1970 – у Західній Німеччині завершилося будівництво першого підводного тунелю.
  • 1999 – на території України було введено в обіг банкноту номіналом 20 гривень.

Іменини

11 серпня свої іменини святкують: Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Остап, Роман, Серафим.

Читайте також:

