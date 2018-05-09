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    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно

    Грубих порушень публічного порядку не було
    На Харківщині урочистості з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пройшли спокійно. Про це інформує поліція Харківщини. За її даними, грубих порушень публічного порядку працівниками поліції не зафіксовано. До покладання квітів на меморіальному комплексі «Слави» у Лісопарку приєдналися 15 тисяч громадян, на
    • Сьогодні, 13:21
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    Грубих порушень публічного порядку не було

    На Харківщині урочистості з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пройшли спокійно. Про це інформує поліція Харківщини.

    За її даними, грубих порушень публічного порядку працівниками поліції не зафіксовано.

    До покладання квітів на меморіальному комплексі «Слави» у Лісопарку приєдналися 15 тисяч громадян, на «Висоті Маршала Конєва» - до 20 тисяч.

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    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
    День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно

    До охорони публічної безпеки та порядку у місцях проведення заходів були залучені працівники поліції, співробітники патрульної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, курсанти відомчих вишів.

    У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

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