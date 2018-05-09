День Перемоги у Харкові: все пройшло спокійно
- Сьогодні, 13:21
-
Розсилка
Грубих порушень публічного порядку не було
На Харківщині урочистості з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пройшли спокійно. Про це інформує поліція Харківщини.
За її даними, грубих порушень публічного порядку працівниками поліції не зафіксовано.
До покладання квітів на меморіальному комплексі «Слави» у Лісопарку приєдналися 15 тисяч громадян, на «Висоті Маршала Конєва» - до 20 тисяч.
До охорони публічної безпеки та порядку у місцях проведення заходів були залучені працівники поліції, співробітники патрульної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, курсанти відомчих вишів.
У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».
Читайте також «Безсмертний полк» Януковича, або Побєдобєсіє по-українськи»