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    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка

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    У День вишиванки Марина Порошенко приєдналася до колективного вишивання рушника «Сонячна Одещина»

    Дружина президента Марина Порошенко разом зі школярами та мером Одеси Геннадієм Трухановим, який перебуває під слідством Національного антикорупційного бюро, вишивала семиметровий рушник національної єдності.

    Як йдеться на сайті президента, в День вишиванки Марина Порошенко приєдналася до колективного вишивання рушника «Сонячна Одещина».

    На фото, розміщених на сайті, видно, що поряд з дружиною президента знаходяться мер Одеси Труханов і голова Одеської ОДА Максим Степанов.

    Відзначається, що на старовинному полотні, якому вже понад 100 років, «стібок до стібка вишивали більше 1500 рукодільниць».

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    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка
    Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка

    Нагадаємо, що 9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам

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    Одещина мер Марина Порошенко Максим Степанов Геннадій Труханов
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