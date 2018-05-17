Скандальний мер Одеси вишивав рушник разом з дружиною Порошенка

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У День вишиванки Марина Порошенко приєдналася до колективного вишивання рушника «Сонячна Одещина»

Дружина президента Марина Порошенко разом зі школярами та мером Одеси Геннадієм Трухановим, який перебуває під слідством Національного антикорупційного бюро, вишивала семиметровий рушник національної єдності.

Як йдеться на сайті президента, в День вишиванки Марина Порошенко приєдналася до колективного вишивання рушника «Сонячна Одещина».

На фото, розміщених на сайті, видно, що поряд з дружиною президента знаходяться мер Одеси Труханов і голова Одеської ОДА Максим Степанов.

Відзначається, що на старовинному полотні, якому вже понад 100 років, «стібок до стібка вишивали більше 1500 рукодільниць».

Нагадаємо, що 9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам

15 лютого мера Одеси звільнили з-під варти.

27 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова.

10 травня міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про відрядження для участі в допиті в Національному антикорупційному бюро України.