День зимового сонцестояння: чим він особливий та що можна передбачити
Це найкоротший день у році, який триває трохи більше восьми годин
фото з відкритих джерел
У багатьох народів день зимового сонцестояння є святом, що символізує початок нового життя та відродження
Сьогодні, у вівторок, 21 грудня, відзначається день зимового сонцестояння або Карачун.
У день зимового сонцестояння для північної півкулі нахил осі обертання Землі в напрямку від Сонця прийме максимальне значення.
Що відбувається в день зимового сонцестояння
- У цей день сонце піднімається над горизонтом нижче, ніж в інші дні року.
- День зимового сонцестояння – це найкоротший день, який триває трохи більше восьми годин.
- Відповідно, в цей період спостерігається найдовша ніч у році.
- Починаючи з дня зимового сонцестояння день поступово буде збільшуватися, а ніч – зменшуватися. Це триватиме до 21 червня – дня літнього сонцестояння.
- У різні роки зимове сонцестояння може припадати на різні дні. Зазвичай воно відбувається 21-го числа, а в роки, що передують високосним – 22 грудня.
- У день зимового сонцестояння на екваторі небесної сфери центр Сонця проходить через найбільш віддалені точки екліптики – точки сонцестояння.
- У період сонцестояння небесне світило майже не змінює свого схиляння, візуально воно щодня начебто зависає на одному місці – звідси і назва «сонцестояння».
- У багатьох народів день зимового сонцестояння є святом, що символізує початок нового життя, відродження, поворот до нового річного циклу у всій природи.
Прикмети на день зимового сонцестояння
Яка погода на день зимового сонцестояння – така буде й на Новий рік.
- Ясне сонце – до морозного Нового року.
- Сонце повертає на літо, а зима – на мороз.
- Якщо на зимове сонцестояння на деревах лежить іній – до хорошого врожаю зерна.
- Якщо в цей день немає вітру – буде хороший урожай фруктів
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