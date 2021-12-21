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    День зимового сонцестояння: чим він особливий та що можна передбачити

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    Це найкоротший день у році, який триває трохи більше восьми годин - День зимового сонцестояння: чим він особливий та що можна передбачити
    Це найкоротший день у році, який триває трохи більше восьми годин
    фото з відкритих джерел

    У багатьох народів день зимового сонцестояння є святом, що символізує початок нового життя та відродження

    Сьогодні, у вівторок, 21 грудня, відзначається день зимового сонцестояння або Карачун.

    У день зимового сонцестояння для північної півкулі нахил осі обертання Землі в напрямку від Сонця прийме максимальне значення.

    Що відбувається в день зимового сонцестояння

    • У цей день сонце піднімається над горизонтом нижче, ніж в інші дні року.
    • День зимового сонцестояння – це найкоротший день, який триває трохи більше восьми годин.
    • Відповідно, в цей період спостерігається найдовша ніч у році.
    • Починаючи з дня зимового сонцестояння день поступово буде збільшуватися, а ніч – зменшуватися. Це триватиме до 21 червня – дня літнього сонцестояння.
    • У різні роки зимове сонцестояння може припадати на різні дні. Зазвичай воно відбувається 21-го числа, а в роки, що передують високосним – 22 грудня.
    • У день зимового сонцестояння на екваторі небесної сфери центр Сонця проходить через найбільш віддалені точки екліптики – точки сонцестояння.
    • У період сонцестояння небесне світило майже не змінює свого схиляння, візуально воно щодня начебто зависає на одному місці – звідси і назва «сонцестояння».
    • У багатьох народів день зимового сонцестояння є святом, що символізує початок нового життя, відродження, поворот до нового річного циклу у всій природи.

    Прикмети на день зимового сонцестояння

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    • Яка погода на день зимового сонцестояння – така буде й на Новий рік.
    • Ясне сонце – до морозного Нового року.
    • Сонце повертає на літо, а зима – на мороз.
    • Якщо на зимове сонцестояння на деревах лежить іній – до хорошого врожаю зерна.
    • Якщо в цей день немає вітру – буде хороший урожай фруктів
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    Теги: свята урожай традиції
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    День зимового сонцестояння: чим він особливий та що можна передбачити