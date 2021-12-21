День зимового сонцестояння: чим він особливий та що можна передбачити



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Це найкоротший день у році, який триває трохи більше восьми годин фото з відкритих джерел

У багатьох народів день зимового сонцестояння є святом, що символізує початок нового життя та відродження