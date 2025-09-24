Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Депутати можуть заблокувати журналістські розслідування: чим небезпечний законопроєкт №14057

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Депутати можуть заблокувати журналістські розслідування: чим небезпечний законопроєкт №14057
Депутати пропонують автоматично визнавати недостовірною ту інформацію, яка не буде підкріплена вироком суду
колаж: glavcom.ua

Законопроєктом передбачене посилення юридичної відповідальності за критичні публікації

Керівництво Верховної Ради Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, Оксана Кондратюк і нардепи-«слуги» Микола Стефанчук та Юрій Камельчук зареєстрували законопроект №14057, який може перекреслити можливість журналістам проводити розслідування і посилить цензуру. На сайті Ради проєкт закону з'явився у неділю, 21 вересня, повідомляє «Главком».

Законопроєктом передбачені зміни в Цивільному кодексі України, зокрема посилення юридичної відповідальності за критичні публікації. Депутати пропонують автоматично визнавати недостовірною ту інформацію, яка не буде підкріплена вироком суду, а також дозволяти покарання за суб’єктивну думку. Також, законопроектом пропонується ввести нове поняття «право на відповідь» та «право на примирення».

Законопроектом №14057 пропонується ввести нове поняття «право на відповідь» та «право на примирення».
Законопроектом №14057 пропонується ввести нове поняття «право на відповідь» та «право на примирення».
витяг із законопроєкту

Законопроєктом передбачено:

  • Деталізація поняття «недостовірної інформації». Запропонована редакція визначає недостовірну інформацію як таку, що «не відповідає дійсності та/або викладена неправдиво».
  • Захист оціночних суджень. Згідно з новою нормою, оціночні судження не підлягають спростуванню. Однак, якщо вони принижують гідність, честь чи репутацію, особа, яка їх поширила, може бути зобов’язана виплатити компенсацію за моральну шкоду. Ця зміна може захистити журналістів від судових позовів за оціночні висловлювання, але водночас створює ризик відповідальності за моральну шкоду.
  • Нове «право на відповідь». Законопроєкт пропонує статтю 277-1, яка закріплює за особою право на відповідь на поширену інформацію незалежно від її достовірності. Це означає, що особа, про яку написали, може висвітлити власну точку зору та обставини, навіть якщо інформація була правдивою.
  • Розширення повноважень суду. Судам надаються повноваження не лише забороняти розповсюдження інформації в традиційних медіа, а й блокувати доступ до неї в інтернеті. Ця норма поширюється на вебсайти, сторінки в соціальних мережах, месенджери та відеохостинги. За рішенням суду, спростування недостовірної інформації може бути опубліковане на тому ж веб-ресурсі.

Законопроєктом передбачається можливість не тільки блокування контенту в інтернеті, а й можливість тиску на медіа за критичні публікації та журналістські розслідування. Судові процеси з вимогою спростувань інформації, яка може бути достовірною, але на момент оприлюднення не була підтверджена вироком суду, можуть заблокувати роботу журналістів.

В Інституті масової інформації (ІМІ) зазначають, що законопроєкт №14057 містить ризик цензури й містить надмірно жорсткі вимоги до медіа. Зокрема, він розширює можливість «попередньої цензури», тобто можливість заборонити публікацію ще до виходу у світ. За оцінкою ІМІ, це класичний приклад  попереднього обмеження свободи слова, який створює загрозу порушення ст. 10 Конвенції з прав людини.

«Це, безсумнівно, знищить редакційний контроль, професійні стандарти журналістики й перетворить медіа просто на підставки для мікрофонів, які будуть зобов’язані надати ефір будь-кому, хто був згаданий навіть побіжно і непрямо, але хто вважатиме, що згадка в медіа порушує його чи її «особисті права». І цей будь-хто отримає можливість нав’язувати свою версію подій навіть щодо достовірного матеріалу. Це становить величезні загрози для свободи слова і журналістики як професії загалом», – констатувала директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Як зазначив юрист ІМІ Володимир Зеленчук, законопроект посилює позиції тих, хто зловживає процедурами спростування недостовірної інформації та захисту честі й гідності як формами захисту від обґрунтованих звинувачень журналістів. «Як не дивно, багато чиновників та топкорупціонерів, викритих у журналістських текстах, рідко визнають свою вину і десь так само рідко отримують вироки суду, наявність яких свідчитиме про дотримання презумпції невинуватості. А тому якісні журналістські розслідування, що стають підставами для досудових розслідувань, теж можуть стати таким надзвичайним явищем», – зазначив Зеленчук.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що законопроєкти №14056 і №14057, які були зареєстровані в Раді, «спрямовані на осучаснення двох фундаментальних книг Цивільного кодексу: загальних положень та особистих прав». За словами Стефанчука, їх оновили й увідповіднили вимогам європейського законодавства.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровані законопроєкти, які вносять зміни до Цивільного кодексу України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За словами Стефанчука, після скасування Господарського кодексу група науковців і практиків напрацювали пропозиції для оновлення Цивільного кодексу України, щоб зробити його «справжнім «супермаркетом» правових можливостей для кожного українця».

Читайте також:

Теги: Верховна Рада журналіст законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього року виповнюється 25 років з дня загибелі Георгія Гонгадзе
Убивство Ґонґадзе: минає 25 років. Можливо, про ці події напишуть книгу та знімуть серіал
9 вересня, 09:25
Рік під камерами. Як обласні ради показують (приховують) свою роботу
Рік під камерами. Як обласні ради показують (приховують) свою роботу
10 вересня, 14:00
Журналістт Дмитро Хилюк повернувся з російської неволі
Звільнений з російської неволі Дмитро Хилюк розповів, що найбільше гнітило у полоні
25 серпня, 05:47
Антикорупційні органи закликали нардепів утриматися від голосування за законопроєкт
НАБУ і САП розкритикували законопроєкт про додаткові гарантії захисту бізнесу
1 вересня, 18:22
Дмитро Хилюк: Дуже тепло та емоційно з полону зустрічали колеги
Український журналіст, що повернувся з російського полону, розказав, що було найважче у тюрмі
12 вересня, 19:00
Дмитро Хилюк у перші години після повернення з полону 24 серпня цього року
«Вода з чайною ложкою крупи». Журналіст, що повернувся з російського полону, розповів про тортури голодом
14 вересня, 18:14
Група сенаторів США внесла резолюцію про визнання палестинської держави
Група сенаторів США внесла резолюцію про визнання палестинської держави
19 вересня, 00:24
Верховна Рада відновила трансляції засідань
Верховна Рада відновила трансляції засідань
16 вересня, 12:12
Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії
Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії
21 вересня, 05:32

Суспільство

Депутати можуть заблокувати журналістські розслідування: чим небезпечний законопроєкт №14057
Депутати можуть заблокувати журналістські розслідування: чим небезпечний законопроєкт №14057
Дружина постачальника деревини для фортифікацій купила будинок за майже $1 млн – розслідування
Дружина постачальника деревини для фортифікацій купила будинок за майже $1 млн – розслідування
Тимошенко та доброволець ЗСУ посперечалися через протези
Тимошенко та доброволець ЗСУ посперечалися через протези
Комісія покарала прокурора із Черкас, яка стала інвалідом через... службові обов'язки
Комісія покарала прокурора із Черкас, яка стала інвалідом через... службові обов'язки
Україні потрібні нові технології протидії дронам – Залужний
Україні потрібні нові технології протидії дронам – Залужний
Корупціонерам приготуватися. Поліція замовила електронних браслетів на 40 млн грн
Корупціонерам приготуватися. Поліція замовила електронних браслетів на 40 млн грн

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua