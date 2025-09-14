«Вода з чайною ложкою крупи». Журналіст, що повернувся з російського полону, розповів про тортури голодом

Дмитро Хилюк у перші години після повернення з полону 24 серпня цього року

«Давали воду, а в воді могла чайна ложка крупи плавати, це такий «суп»

Кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк, котрий пробув у полоні понад три роки, розповів, як росіяни катували бранців голодом. Про пережите він розказав у інтерв’ю «Главкому».

«Давали воду, а в воді могла чайна ложка крупи плавати, от в буквальному сенсі – чайна ложка. І ще – дві картоплини малюсінькі, розміром з квасолину. Це такий «суп». А на друге – ми рахували – давали 7-9 ложок водянистої каші без солі. І крихітний шматочок хліба. Люди просто сиділи та мріяли про їжу. Ну бо ти начебто і поїв, але сидиш так само голодний, як і до того, і так само мрієш про їжу», – каже Дмитро Хилюк.

За словами журналіста, так тривало до 1 червня 2024 року. Тоді трапився скандал.

«30 травня поїхала в Україну велика група на обмін. Там були й тероборонівці, і охоронці Чорнобиля. І от один з цих чорнобильців був вже настільки виснажений, наче Бухенвальд пройшов. На нього міжнародні організації увагу звернули і зажадали від росіян пояснень», – розповів Дмитро Хилюк.

За словами журналіста, після цього випадку порції не стали більшими, але до страв почали додавати олію, щоб їжа була хоч трохи більш калорійною.

Нагадаємо, у російській вʼязниці, де перебував український журналіст Дмитро Хилюк, тюремники змушували полонених співати гімн Росії та «Смуглянку». Вони дуже дивувалися, що українці не знають їхніх «геніальних» творів, тому на клаптиках паперу роздруковували їм слова.

Також в інтервʼю «Главкому» Дмитро Хилюк розповів, що відсутність інформації у полоні гнітила навіть більше, ніж голод.