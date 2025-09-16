Верховна Рада відновила трансляції засідань

Трансляції засідань були призупинені ще у 2022 році

Сьогодні, 16 вересня, на телеканалі «Рада» відновилися прямі трансляції засідань Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію.

Трансляції засідань були призупинені ще у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки.

Від початку повномасштабної війни це лише другий випадок, коли транслюється робота народних депутатів. Попередній ефір відбувся 31 липня 2025 року під час голосування за відновлення незалежності НАБУ та САП.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань парламенту. За відповідну ініціативу проголосувало 266 парламентарів.

Згодом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом «Рада».

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що рішення припинити трансляцію засідань парламенту було ухвалене ще у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, з міркувань безпеки.