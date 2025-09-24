Головна Гроші Бізнес
Існує ризик лишитися без залізниці: Асоціація громад звернулася до депутатів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Існує ризик лишитися без залізниці: Асоціація громад звернулася до депутатів

Парламент просять передбачити у держбюджеті-2026 кошти на підтримку залізничних пасажирських перевезень

Пасажирські перевезення – це соціальна, а не комерційна послуга: Асоціація громад закликала депутатів передбачити у держбюджеті-2026 кошти на підтримку пасажирських перевезень «Укрзалізниці».

Всеукраїнська асоціація громад звернулася до керівництва парламентської фракції «Слуга народу» з проханням забезпечити у Державному бюджеті України на 2026 рік фінансування пасажирських перевезень «Укрзалізниці». Лист, копія якого є в редакції, адресовано голові фракції Давиду Арахамії та його заступникам, копії направлені ключовим представникам керівництва фракції.

У зверненні зазначається, що проект держбюджету на 2026 рік, зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня, не передбачає достатніх коштів для покриття збитків від пасажирського сегмента. При цьому, за прогнозами, у 2025 році збитки від пасажирських перевезень перевищать 22 млрд грн, і ця цифра лише зростатиме. Тривалий час їх покривали за рахунок прибутків від вантажних перевезень, однак ця модель вичерпала себе: доходи від вантажного сегмента вже не здатні компенсувати стрімкі втрати.

«Без системної державної підтримки залізниця не зможе забезпечити безперервність сполучення між регіонами. Це серйозний ризик для сотень громад, адже для багатьох із них приміські поїзди є єдиним способом дістатися до лікарень, шкіл, адмінпослуг чи місця роботи», – йдеться у зверненні.

В асоціації наголошують, що пасажирські перевезення потрібно розглядати як соціальну функцію держави, а не комерційну послугу. В умовах низьких доходів населення підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня стане для мільйонів українців непосильним тягарем і фактично відріже їх від базових транспортних послуг.

Весною 2025 року уряд виділив 4,3 млрд грн для підтримки пасажирських перевезень, але ця допомога була одноразовою і не вирішила проблеми. Тому Всеукраїнська асоціація громад закликає передбачити у бюджеті-2026 22–25 млрд грн на компенсацію збитків «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень та створити стабільний механізм щорічної підтримки через окрему бюджетну програму.

«Фінансування перевезень не можна розглядати як додаткові витрати. Це інвестиція у соціальну стабільність, економічну життєздатність громад і мобільність населення. У воєнний час транспортна доступність безпосередньо впливає і на обороноздатність держави», – підкреслили автори звернення.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація також закликала уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для «Укрзалізниці» за збиткові пасажирські перевезення. У ЄБА підкреслили, що нинішня модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників.

