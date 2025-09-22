Оновлення Цивільного кодексу. Стефанчук розповів деталі

У Раді зареєстровано законопроєкти, які спрямовані на осучаснення двох книг Цивільного кодексу

У Верховній Раді України зареєстровані законопроєкти, які вносять зміни до Цивільного кодексу України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За словами Стефанчука, після скасування Господарського кодексу група науковців і практиків напрацювали пропозиції для оновлення Цивільного кодексу України, щоб зробити його «справжнім «супермаркетом» правових можливостей для кожного українця».

«Ці два законопроєкти спрямовані на осучаснення двох фундаментальних книг Цивільного кодексу: загальних положень та особистих прав. Ми оновили їх і привели у відповідність до вимог європейського законодавства. Це велика й кропітка робота. У новій редакції ми поєднали сучасні європейські тенденції розвитку приватного права з українською реальністю. Багато положень ми узгоджували з військовими, враховуючи вимоги часу та умови воєнного стану», – каже він.

Як зазначив голова парламенту, у новій редакції книги другої вдалося створити найсучаснішу систему особистих прав. «Вона значно розширює правові можливості кожного у захисті найцінніших благ — життя, здоров’я, гідності, честі, репутації, приватності тощо. Перелік особистих прав став ширшим і включає нові медичні, репродуктивні, соціальні, ідентифікаційні, інформаційні та цифрові права», – пояснив Стефанчук.

Політик наголошує, що Цивільний кодекс має стати сучасною «Конституцією приватного права» – юридичним втіленням принципу, що людина є найвищою соціальною цінністю.

Нагадаємо, у четвер, 28 серпня, втратив чинність Господарський кодекс України. Відповідне рішення було ухвалено ще в січні 2025 року.

Розпочався трирічний перехідний період, протягом якого зберігатимуть чинність окремі положення Господарського кодексу. Протягом перших шести місяців перехідного періоду всі державні підприємства України мають бути перетворені в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю зі 100% державною власністю.