Головна Країна Політика
search button user button menu button

Оновлення Цивільного кодексу. Стефанчук розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Оновлення Цивільного кодексу. Стефанчук розповів деталі
За словами голови парламенту, Цивільний кодекс має стати сучасною «Конституцією приватного права»
фото: Facebook/Руслан Стефанчук

У Раді зареєстровано законопроєкти, які спрямовані на осучаснення двох книг Цивільного кодексу

У Верховній Раді України зареєстровані законопроєкти, які вносять зміни до Цивільного кодексу України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За словами Стефанчука, після скасування Господарського кодексу група науковців і практиків напрацювали пропозиції для оновлення Цивільного кодексу України, щоб зробити його «справжнім «супермаркетом» правових можливостей для кожного українця».

«Ці два законопроєкти спрямовані на осучаснення двох фундаментальних книг Цивільного кодексу: загальних положень та особистих прав. Ми оновили їх і привели у відповідність до вимог європейського законодавства. Це велика й кропітка робота. У новій редакції ми поєднали сучасні європейські тенденції розвитку приватного права з українською реальністю. Багато положень ми узгоджували з військовими, враховуючи вимоги часу та умови воєнного стану», – каже він.

Як зазначив голова парламенту, у новій редакції книги другої вдалося створити найсучаснішу систему особистих прав. «Вона значно розширює правові можливості кожного у захисті найцінніших благ — життя, здоров’я, гідності, честі, репутації, приватності тощо. Перелік особистих прав став ширшим і включає нові медичні, репродуктивні, соціальні, ідентифікаційні, інформаційні та цифрові права», – пояснив Стефанчук.

Політик наголошує, що Цивільний кодекс має стати сучасною «Конституцією приватного права» – юридичним втіленням принципу, що людина є найвищою соціальною цінністю.

Нагадаємо, у четвер, 28 серпня, втратив чинність Господарський кодекс України. Відповідне рішення було ухвалено ще в січні 2025 року.

Розпочався трирічний перехідний період, протягом якого зберігатимуть чинність окремі положення Господарського кодексу. Протягом перших шести місяців перехідного періоду всі державні підприємства України мають бути перетворені в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю зі 100% державною власністю.

Читайте також:

Теги: Руслан Стефанчук законопроєкт Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На посаду Військового омбудсмена може бути призначений громадянин України, який відповідає певним вимогам
Військовий омбудсмен: хто і як захищатиме права військовослужбовців
17 вересня, 14:33
Документ передбачає розширену військову співпрацю
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією
17 вересня, 13:43
Медіа та громадські організації вимагають від Зеленського не підписувати закон 12320
Медіа та громадські організації вимагають від Зеленського не підписувати закон 12320
15 вересня, 10:00
Під час атаки Росії на Україну було зафіксовано 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі
Засідання Радбезу ООН щодо Польщі, санкції проти РФ: головне за ніч
13 вересня, 06:56
Росію та Білорусь визнають державами, що підтримують тероризм, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч українських дітей, викрадених під час війни
Сенат США знову розглядає визнання РФ державою-спонсором тероризму – Axios
12 вересня, 03:06
Гончаренко очікує на офіційну реакцію від генерального прокурора
Скандал у Раді: Гончаренко звернувся до генпрокурора через допис нардепа-втікача Куницького
6 вересня, 10:02
На будівлі Верховної Ради України приспущено Державний Прапор
У Верховній Раді приспущено прапор на знак пам'яті про Андрія Парубія
31 серпня, 11:58
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Президент Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців
У Раду внесено законопроєкт, який дозволяє чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
22 серпня, 20:46

Політика

Оновлення Цивільного кодексу. Стефанчук розповів деталі
Оновлення Цивільного кодексу. Стефанчук розповів деталі
Зеленський пояснив, як змусити Росію до миру
Зеленський пояснив, як змусити Росію до миру
Нардеп від «Слуги народу» обізвав експрезидента Ющенка блаженним ідіотом: подробиці скандалу
Нардеп від «Слуги народу» обізвав експрезидента Ющенка блаженним ідіотом: подробиці скандалу
Єрмак та Рубіо скоординували позиції перед зустріччю президентів України та США
Єрмак та Рубіо скоординували позиції перед зустріччю президентів України та США
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів трьох європейських держав
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів трьох європейських держав
Колишній спецпредставник США з питань України розповів, у чому Путін обманює Трампа
Колишній спецпредставник США з питань України розповів, у чому Путін обманює Трампа

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua