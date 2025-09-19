Головна Світ Політика
Група сенаторів США внесла резолюцію про визнання палестинської держави

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Група сенаторів США внесла резолюцію про визнання палестинської держави
Група сенаторів США внесла резолюцію про визнання палестинської держави
фото: АР

Резолюція є першим таким кроком у сенаті США

Група сенаторів США представила першу резолюцію сенату, яка закликає до визнання палестинської держави. Про це повідомляє Reuters, передає «Главком».

Reuters зазначає, що законопроєкт, запропонований демократами, ймовірно, не буде підтриманий Палатою представників, де республіканці на чолі з президентом Дональдом Трампом мають більшість 53 голосами проти 47.

Демократ Джефф Мерклі з Орегону, який очолює ці зусилля, зазначив: «Америка має відповідальність бути лідером, і час діяти – зараз». Він додав, що резолюція закликає США визнати демілітаризовану палестинську державу поряд з безпечним Ізраїлем, що надасть надію обом сторонам і зміцнить перспективи миру.

У Палаті представників демократ Ро Ханна з Каліфорнії активно поширює листа, щоб здобути підтримку для визнання палестинської державності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають розбіжності з Британією щодо визнання Палестини державою. -

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції сказав, що обговорював питання визнання Палестини з Трампом. Політики погодилися із «необхідністю миру та дорожньої карти, оскільки ситуація в Газі нестерпна».

Зазначимо, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує право Палестини на незалежність та закликає країни світу активніше визнавати її державність. Документ отримав підтримку більшості країн, хоча США та Ізраїль проголосували проти або утрималися.

До слова, Японія наразі утримується від визнання палестинської держави, щоб зберегти тісні відносини зі Сполученими Штатами та уникнути ускладнення своєї позиції щодо Ізраїлю.

Теги: законопроєкт Палестина США Сенат США

Група сенаторів США внесла резолюцію про визнання палестинської держави
Група сенаторів США внесла резолюцію про визнання палестинської держави
Трамп сподівався, що його стосунки з Путіним стануть ключем до миру в Україні
Трамп сподівався, що його стосунки з Путіним стануть ключем до миру в Україні
Трамп висловився про наліт російських БпЛА на Польщу
Трамп висловився про наліт російських БпЛА на Польщу
Трамп збирається повернути контроль над стратегічною авіабазою в Афганістані
Трамп збирається повернути контроль над стратегічною авіабазою в Афганістані
Путін порахував, скільки російських окупантів перебуває на території України
Путін порахував, скільки російських окупантів перебуває на території України
Президент США визнав: росіян на війні гине більше, ніж українців
Президент США визнав: росіян на війні гине більше, ніж українців

