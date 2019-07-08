Депутатка РФ заявила, що з космосу бачила, як «розривалися бомби української армії» на Донбасі



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Сєрова заявила, що «з борту Міжнародної космічної станції неозброєним оком бачила, як українська армія здійснює справжній геноцид проти власного народу»

Свої заяви депутатка РФ озвучила на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ в Люксембургу

Депутат Держдуми РФ, космонавт Олена Сєрова на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ в Люксембургу заявила про те, що вона з борту Міжнародної космічної станції бачила, як розривалися бомби української армії на окупованих територіях сходу України.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Українська армія здійснює справжній геноцид проти власного народу. І це не голослівні звинувачення, це реальні факти. З борту Міжнародної космічної станції неозброєним оком мені довелося побачити, як розривалися бомби і снаряди на території Донбасу і Луганська. І вони летіли з боку розміщення Збройних сил України, а в цей час там гинули беззбройні люди», - зазначила вона.

У свою чергу депутат від Росії Геннадій Онищенко, екссанітарний лікар РФ, який виступав пізніше, розповів про «наявність на території Грузії воєнно-біологічної бази, яка сьогодні несе величезну небезпеку».

«Так ж робота триває в Україні та інших наших пострадянських республіках», - додав він.

Як повідомлялося, 6 липня комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ схвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів.