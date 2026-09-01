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Фонд держмайна продав 43 об'єкти у серпні: скільки отримала держава

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Фонд держмайна продав 43 об'єкти у серпні: скільки отримала держава
Фонд держмайна заробив майже 258 млн грн на приватизації
фото: Радіо Свобода

Конкуренція на торгах підняла середню вартість держмайна більш ніж утричі, а ціна одного з лотів злетіла у 28 разів

Фонд державного майна України упродовж серпня провів 43 успішні приватизаційні онлайн-аукціони. Загальна сума переможних пропозицій сягнула 257,8 млн грн, тоді як стартова вартість усіх виставлених об'єктів становила лише 79,4 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФДМУ.

Торги відбувалися в електронній системі «Prozorro.Продажі». За державні активи протягом місяця змагалися 192 учасники. Завдяки конкуренції середня ціна продажу об'єктів зросла у 3,24 раза порівняно зі стартовою. Сума переможних пропозицій, яку переможці аукціонів мають сплатити до державного бюджету, становить 257,8 млн грн.

Фонд держмайна продав 43 об'єкти у серпні: скільки отримала держава фото 1
фото: Фонд державного майна України

Найпомітніше ціна зросла під час продажу частки розміром 3/10 комплексу будівель у Черкасах. Спочатку об'єкт планували продати за 2,59 млн грн. Однак під час торгів його вартість збільшилася майже у 28 разів – переможна пропозиція становила 72,13 млн грн. Цей актив став найдорожчим лотом серпня.

«Кожен приватизаційний аукціон – це ефективне управління державним майном, залучення інвестицій, розвиток підприємництва та додаткові надходження до державного бюджету України», – наголосили у Фонді.

ФДМУ вже готується до наступних приватизаційних торгів. На вересень та жовтень в електронній системі оголошено 94 аукціони.

Сукупна стартова вартість об'єктів, які планують виставити на торги протягом двох місяців, становить майже 5,45 млрд грн.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року Фонд держмайна провів 168 успішних приватизаційних аукціонів. До державного бюджету від приватизації надійшло 1,081 млрд грн, а ще 180,03 млн грн становив ПДВ. Загальний економічний ефект перевищив 1,26 млрд грн.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» голова ФДМУ Дмитро Наталуха розповів, що до кінця року Фонд планує виставити на приватизацію щонайменше шість-сім великих державних активів. Серед них: Одеський припортовий завод, Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, «Сумихімпром» та «Мотордеталь-Конотоп».

Після роботи аукціонних комісій відповідні рішення мають пройти погодження з центральними органами виконавчої влади та розгляд урядом. Також серед об'єктів, які готуються до приватизації, залишається столичний торговельно-розважальний центр Ocean Plaza.

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Теги: приватизація Україна Фонд державного майна аудит

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