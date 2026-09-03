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Держаудитслужба взялася за фонд відбудови України та США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Держаудитслужба взялася за фонд відбудови України та США
Україна перевірить, як виконується угода про фонд відбудови зі США
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Перевірка охопила одразу кілька ключових відомств, які залучені до виконання угоди між Києвом і Вашингтоном

Державна аудиторська служба України розпочала щорічний аудит, пов'язаний із виконанням Угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держаудитслужбу.

Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва повідомила, що аудитори вже проводять відповідні заходи у ключових відомствах та установах, які залучені до виконання домовленостей між Україною та США.

Перевірка охоплює Міністерство економіки та довкілля України, Державну організацію «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства», Державну службу геології та надр України, Державну казначейську службу України та Державну податкову службу України.

У центрі уваги аудиторів перебуватиме дотримання умов Угоди про фонд відбудови та Угоди про обмежене партнерство. Також перевірятиметься належне виконання сторонами передбачених цими документами зобов'язань.

Зокрема, аудит має охопити звітність про стягнення узгодженого з Україною доходу та пов'язаних із ним прибутків від роялті.

Окремо фахівці перевірять стан внутрішнього контролю щодо обліку, стягнення та виплати відповідних коштів Партнерству. Також аудитори мають встановити, чи дотримуються умови Угоди про фонд відбудови та вимоги чинного законодавства щодо стягнення доходів і виплати сум.

Угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови уряди України та США уклали 30 квітня 2025 року. Документ набув чинності 23 травня того ж року.

Для реалізації угоди Кабінет міністрів України 10 грудня 2025 року ухвалив постанову №1616. Документом на Держаудитслужбу покладено обов'язок щорічно проводити аудит виконання відповідних домовленостей.

Перевірку служба повинна проводити щороку до 1 грудня. Вона має охоплювати не лише звітність щодо відповідних доходів і прибутків від роялті, а й механізми контролю за їхнім обліком, стягненням та подальшими виплатами.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачала, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду.

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Теги: аудит Держаудитслужба Україна США

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