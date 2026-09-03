Снаряди для України на €70 млн: міністр оборони Естонії звільнився після скандалу

Ханно Певкур заявив, що бере на себе політичну відповідальність за проблеми в оборонному секторі

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про відставку після аудиту, який виявив серйозні проблеми в управлінні оборонними закупівлями та обліку майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського суспільного мовника ERR.

Певкур заявив про рішення залишити посаду і пояснив, що керівник має бути готовим взяти на себе політичну відповідальність навіть у випадку, коли особисто не відповідає за проблемні рішення.

«Як міністр оборони я, звичайно, маю визнати, що відповідаю за всю сферу, яка перебуває під моїм управлінням. Лідер повинен мати мужність і здатність брати політичну відповідальність, навіть коли особистої відповідальності немає», – сказав Певкур.

Він додав, що вважає правильним передати повноваження наступнику після того, як у сфері оборони були виявлені системні проблеми. Певкур обіймав посаду міністра оборони Естонії з 2022 року.

Причиною політичної кризи став аудит Державного контрольного управління Естонії. Перевірка виявила недоліки у роботі структур, підпорядкованих міністерству оборони, зокрема Естонського центру оборонних інвестицій (RKIK), який займається військовими закупівлями.

Аудитори звернули увагу на проблеми з:

управлінням укладеними контрактами;

контролем за виконанням договорів;

перевіркою відповідності отриманого майна;

контролем за фактичним надходженням замовлених товарів;

обліком майна та запасів.

Державне контрольне управління Естонії також заявило про фінансові ризики для державного бюджету. За даними аудиту, із 72,1 млн євро авансових платежів постачальникам проблемними були 71,6 млн євро. Найбільший окремий постачальник отримав 59,8 млн євро авансів, але замовлене майно досі не поставив. Через суперечку з компанією RKIK звернувся до суду.

Що сталося із закупівлею снарядів для України

Окремий епізод стосується боєприпасів для України. Естонія уклала угоди із постачальниками з Індії та перерахувала їм загалом €70 млн авансом. При цьому компанії раніше не мали досвіду продажу необхідних артилерійських снарядів.

Замовлені боєприпаси Естонія не отримала. Наразі суперечка щодо контракту перебуває в суді. Цей епізод став одним із найрезонансніших у межах критики системи оборонних закупівель.

Певкур наголосив, що міністр оборони не веде безпосередніх переговорів щодо контрактів і не обирає постачальників. За його словами, підготовкою договорів та пошуком компаній займається RKIK.

Водночас колишній керівник центру Магнус-Вальдемар Саар заявив, що великі рішення не ухвалювалися без відома керівництва міністерства оборони. За його словами, Певкур був обізнаний із питанням під час переговорів щодо першого контракту. Сам Певкур підтвердив, що RKIK передавав йому договори, але він їх не читав.

«Міністр оборони не веде переговори за контрактами; міністр оборони не рахує шкарпетки та боєприпаси. Міністр оборони ухвалює фундаментальне рішення підтримувати Україну», – заявив Певкур.

Прем'єр не вважає Певкура особисто винним

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал раніше заявляв, що не вважає Певкура особисто винним у сумнівних операціях. Водночас глава уряду визнавав можливість того, що міністр може взяти на себе політичну відповідальність.

Напередодні відставки Певкура закликали залишити посаду представники як опозиції, так і коаліції. Серед тих, хто публічно виступив за його відставку, були голова парламентської групи Estonia 200 Тоомас Уйбо, лідер Соціал-демократичної партії Лаурі Ляенеметс та голова партії Isamaa Урмас Рейнсалу.

До політичного тиску додалося кримінальне розслідування. Прокуратура Естонії відкрила провадження для перевірки обставин, які стали предметом цьогорічних і торішніх аудитів оборонного сектору.

Певкур, оголошуючи про відставку, водночас заявив, що не вважає помилковими рішення щодо посилення оборони Естонії. Він подякував військовослужбовцям, посадовцям, представникам оборонної промисловості та союзникам за роботу над зміцненням безпеки країни.

Нагадаємо, у серпні в Естонії сталася пожежа в будівлі оборонної компанії Milrem Robotics, яка виробляє наземні роботизовані системи, зокрема для української армії. Естонська прокуратура відкрила кримінальне провадження, а слідчі перевіряють версію навмисного підпалу та можливого саботажу. «Главком» писав, що Естонія вивчає можливу причетність Росії до пожежі на оборонному підприємстві.