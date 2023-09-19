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«Шахеди» і ракета «Іскандер»: Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Шахеди» і ракета «Іскандер»: Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ
У результаті бойової роботи 27 «шахідів» знищено протиповітряною обороною
фото з відкритих джерел

Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку

У ніч на 19 вересня російські загарбники запустили по Україні дрони-камікадзе типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету «Іскандер-М». Силам ППО вдалося збити 27 «Шахедів» та один розвідувальний БПЛА. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), а також одну балістичну ракету «Іскандер-М», яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу», – йдеться у повідомленні.

«Шахеди» і ракета «Іскандер»: Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ фото 1

В результаті бойової роботи 27 «шахідів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях.

Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, російська окупаційна армія сьогодні вночі, 19 вересня, атакувала Львів та область дронами. Унаслідок цього виникла пожежа. Внаслідок удару по території Львова зафіксували загорання на промисловому складі.

Триває 573-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

 

Теги: пожежа війна безпілотник ракета системи ППО

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