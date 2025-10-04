Яке релігійне свято відзначається 5 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 5 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святої мучениці Харитини

5 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Харитини. Це свято присвячене вірі, цнотливості та стійкості святої, яка прийняла мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 жовтня.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святої мучениці Харитини

5 жовтня (за новим стилем) віряни згадують святу мученицю Харитину, яка жила на початку IV століття у місті Аміс (Понт). Дівчина рано осиротіла, але була взята на виховання благочестивим християнином на ім'я Клавдій.

Харитина прийняла віру в Христа і вирішила повністю присвятити своє життя Богові. Вона жила в окремому будинку, присвячуючи час молитві та вивченню Писання, а своєю праведністю навернула багатьох язичників до християнства. Під час переслідувань імператора Діоклетіана про її віру стало відомо. Її схопили і піддали жорстоким тортурам, вимагаючи відректися від Христа. Незважаючи на нестерпні муки, Харитина виявила надзвичайну силу духу і не зрадила своїх переконань, прийнявши мученицьку смерть. За свою стійкість вона була зарахована до лику святих.

Святу Харитину особливо шанують як покровительку тих, хто займається рукоділлям, ткацтвом та шиттям.

Молитви дня

О, свята мученице Харитино, угоднице Христова! Ти, що мужньо витримала страждання за віру і не відреклася від Господа нашого Ісуса Христа. Моли Бога за нас, грішних, подай нам силу духу у випробуваннях, зміцни нашу віру та допоможи нам жити у цноті та любові. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих та подаруй нам мир душевний і тілесне здоров'я. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день також був відомий як час, коли:

На Харитину не радили свататися чи освідчуватися в коханні, щоб уникнути невдач у стосунках.