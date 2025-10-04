Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 5 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 5 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 5 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святої мучениці Харитини

5 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Харитини. Це свято присвячене вірі, цнотливості та стійкості святої, яка прийняла мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 жовтня.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святої мучениці Харитини

Яке релігійне свято відзначається 5 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

5 жовтня (за новим стилем) віряни згадують святу мученицю Харитину, яка жила на початку IV століття у місті Аміс (Понт). Дівчина рано осиротіла, але була взята на виховання благочестивим християнином на ім'я Клавдій.

Харитина прийняла віру в Христа і вирішила повністю присвятити своє життя Богові. Вона жила в окремому будинку, присвячуючи час молитві та вивченню Писання, а своєю праведністю навернула багатьох язичників до християнства. Під час переслідувань імператора Діоклетіана про її віру стало відомо. Її схопили і піддали жорстоким тортурам, вимагаючи відректися від Христа. Незважаючи на нестерпні муки, Харитина виявила надзвичайну силу духу і не зрадила своїх переконань, прийнявши мученицьку смерть. За свою стійкість вона була зарахована до лику святих.

Святу Харитину особливо шанують як покровительку тих, хто займається рукоділлям, ткацтвом та шиттям.

Молитви дня

О, свята мученице Харитино, угоднице Христова! Ти, що мужньо витримала страждання за віру і не відреклася від Господа нашого Ісуса Христа. Моли Бога за нас, грішних, подай нам силу духу у випробуваннях, зміцни нашу віру та допоможи нам жити у цноті та любові. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих та подаруй нам мир душевний і тілесне здоров'я.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день також був відомий як час, коли:

На Харитину не радили свататися чи освідчуватися в коханні, щоб уникнути невдач у стосунках.

  • Слід було бути активним і не піддаватися лінощам.
  • На цибулі багато лушпиння – чекайте на сувору та морозну зиму.
  • Якщо день сонячний – зима буде теплою.
  • Якщо хмарно – у середині грудня будуть сильні морози.

Читайте також:

Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1 жовтня українці святкують Покрову Пресвятої Богородиці
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони
1 жовтня, 01:01
Православні та греко-католики відзначають День пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: легенда про мучениць, традиції, прикмети та заборони
17 вересня, 01:00
Яке релігійне свято відзначається 12 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 вересня 2025: традиції та молитва
11 вересня, 22:00
Якщо пів школи має доступ до апаратури, то я думаю, що це хтось зробив спеціально – сільський голова
У ліцеї на Черкащині під час першого дзвоника пролунала пісня з матюками
5 вересня, 12:15
Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва
20 вересня, 22:00
Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще
30 вересня, 21:30
Місячний календар на жовтень 2025: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на жовтень 2025: дати нового та повного Місяця
30 вересня, 23:00
Архієпископ Кентерберійський є другим за ієрархією після короля керівником Церкви Англії
Уперше в історії жінка очолила Англіканську церкву
Вчора, 15:55
Дл свята малюків убрали у вишиті сорочки, костюм янгола та форму ЗСУ
До Дня захисників малюки-засновники Києва одягнули вишиванки та форму ЗСУ (фото)
1 жовтня, 15:35

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 5 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 жовтня 2025: традиції та молитва
На Донеччині дівчина сім років жила у квартирі з тілом своєї сестри
На Донеччині дівчина сім років жила у квартирі з тілом своєї сестри
Індійське серце вісім років б’ється у грудях черкащанина
Індійське серце вісім років б’ється у грудях черкащанина
Відомий лікар висловився про російську мову в Україні та потрапив у скандал
Відомий лікар висловився про російську мову в Україні та потрапив у скандал
На яку адресу надійде повістка від ТЦК, якщо чоловік не ставав на облік: що каже закон
На яку адресу надійде повістка від ТЦК, якщо чоловік не ставав на облік: що каже закон
Помер співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Сьогодні, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Сьогодні, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua