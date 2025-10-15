15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 15 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

15 жовтня у світі відзначають Всесвітній день миття рук– символ людей з порушеннями зору. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобномученика Лукіяна.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 15 жовтня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день миття рук

Кожного року 15 жовтня населення різних країн світу відзначає незвичну подію – Всесвітній день миття рук. Традицію святкування Всесвітнього дня миття рук було започатковано Генеральною Асамблеєю ООН разом із Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Дитячим фондом ЮНІСЕФ у 2008 році. Ідея виникла з метою привертання уваги дітей та дорослих планети до необхідності дотримуватися правил особистої гігієни та мити руки з милом. Миття є найдешевшим та ефективним засобом попередження інфекційних захворювань.

Перше святкування Дня миття рук відбулося у 2008 році за участі понад 120 мільйонів дітей з 70 країн світу. Відтепер тематична акція щорічно проходить під гаслом «Чисті руки для всіх».

День здоров'я молочної залози

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про здоров'я молочної залози та попередженню раку молочної залози. Він ставить перед собою мету підвищити обізнаність про раннє виявлення та лікування цієї хвороби, а також підтримати тих, хто бореться з нею. Цей день також спрямований на підтримку жінок, які переживають мастектомію (видалення молочної залози) або мастопексію (пластична операція для відновлення форми грудей). Він нагадує про важливість регулярних медичних обстежень та самопідтримки для здоров'я молочної залози.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобномученика Лукіяна

15 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого преподобномученика Лукіяна, пресвітера Антіохійського.

Лукіян Антіохійський жив у III столітті і був одним із видатних богословів свого часу. Він заснував в Антіохії богословську школу, яка зробила величезний внесок у розвиток християнської науки. Лукіян був не лише вченим, але й глибоко віруючою людиною, яка активно проповідувала християнство, що викликало гнів язичницької влади. За наказом імператора Максиміана його схопили і піддали жорстоким тортурам. Після тривалих мук Лукіян помер у в'язниці близько 312 року, прославляючи Христа, за що й був названий преподобномучеником.

Народні вірування та прикмети

У народі за прикметами цього дня передбачали погоду на майбутнє:

Якщо на Лукіяна сильний вітер – зима буде холодною і сніжною.

Якщо 15 жовтня випав перший сніг – до ранньої зими.

Якщо кури рано сідають на сідало – незабаром чекайте на заморозки.

Туман вранці цього дня віщує теплу та суху осінь.

Зоряне небо – до гарного врожаю наступного року.

Історичні події

1583 рік – українські землі у складі Речі Посполитої переходять з юліанського на григоріанський календар;

1615 рік – засновують Київське Богоявленське Братство і школу при ньому;

1815 рік – починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці;

1840 рік – прах Наполеона перевозять з острова Святої Єлени до Королівства Франція;

1894 рік – у Французькій республіці заарештували Альфреда Дрейфуса, якого звинувачували в шпигунстві;

1981 рік – заснували американський гурт Metallica;

1995 рік – Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку;

2003 рік – Китайська Народна Республіка стає третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу;

2005 рік – в Києві на Хрещатику відбувається масштабна бійка між націоналістами і комуністами.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Михайло, Микола, Петро, Степан, Федір, Яків, Олександра, Анна, Уляна.