«Ми віримо в Бога». Нардеп запропонував розмістити незвичайний напис на гривнях

На сайті Ради з'явився проєкт закону про внесення змін до статті 33 «Про Національний банк України» щодо розміщення на банкнотах напису «Ми віримо в Бога». Ініціатором виступив нардеп Георгій Мазурашу Георгій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Текст законопроєкту і пояснювальна записка до нього на парламентському сайті поки відсутні.

У 2025 році, за даними руху «Чесно», Мазурашу став лідером серед нардепів за законодавчим спамом. За п’ять років каденції Верховної Ради він став автором або співавтором загалом 887 ініціатив, які при цьому мали низький рівень прохідності – лише 19% з них були проголосовані.

Зауважимо, що у грудні 2023 року нардепи зареєстрували проєкт постанови про встановлення в Україні святкового дня – День подяки Богові. Однак законопроєкт поки що не ухвалено.

Напередодні у жовтні 2023 року в Раді також з'явився законопроєкт №10152, яким пропонувалося запровадити нове свято – День подяки Богові. Автор документа – член фракції «За майбутнє» Віктор М'ялик.