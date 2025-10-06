Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Ми віримо в Бога». Нардеп запропонував розмістити незвичайний напис на гривнях

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Ми віримо в Бога». Нардеп запропонував розмістити незвичайний напис на гривнях
фото: depositphotos

Текст законопроєкту і пояснювальна записка поки відсутні

На сайті Ради з'явився проєкт закону про внесення змін до статті 33 «Про Національний банк України» щодо розміщення на банкнотах напису «Ми віримо в Бога». Ініціатором виступив нардеп Георгій Мазурашу Георгій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Текст законопроєкту і пояснювальна записка до нього на парламентському сайті поки відсутні.

«Ми віримо в Бога». Нардеп запропонував розмістити незвичайний напис на гривнях фото 1

У 2025 році, за даними руху «Чесно», Мазурашу став лідером серед нардепів за законодавчим спамом. За п’ять років каденції Верховної Ради він став автором або співавтором загалом 887 ініціатив, які при цьому мали низький рівень прохідності – лише 19% з них були проголосовані.

Зауважимо, що у грудні 2023 року нардепи зареєстрували проєкт постанови про встановлення в Україні святкового дня – День подяки Богові. Однак законопроєкт поки що не ухвалено.

Напередодні у жовтні 2023 року в Раді також з'явився законопроєкт №10152, яким пропонувалося запровадити нове свято – День подяки Богові. Автор документа – член фракції «За майбутнє» Віктор М'ялик.

Теги: Верховна Рада релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рік під камерами. Як обласні ради показують (приховують) свою роботу
Рік під камерами. Як обласні ради показують (приховують) свою роботу
10 вересня, 14:00
У травні 2021 року суд виправдав екснардепа і визнав невинуватим. Цей вирок оскаржила прокуратура
Антикорупційний суд узявся за екснардепа Левуса, який під час розгляду справи мобілізувався до війська
14 вересня, 10:00
Медіа та громадські організації вимагають від Зеленського не підписувати закон 12320
Медіа та громадські організації вимагають від Зеленського не підписувати закон 12320
15 вересня, 10:00
У 2014 році Чорновол було обрано народним депутатом VIII скликання
ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою
18 вересня, 15:44
За словами голови парламенту, Цивільний кодекс має стати сучасною «Конституцією приватного права»
Оновлення Цивільного кодексу. Стефанчук розповів деталі
22 вересня, 09:35
Депутати пропонують автоматично визнавати недостовірною ту інформацію, яка не буде підкріплена вироком суду
Депутати можуть заблокувати журналістські розслідування: чим небезпечний законопроєкт №14057
24 вересня, 19:08
Сьогодні голова Європарламенту прибула до Києва
Голова Європарламенту у Раді зробила заяву про вбивство Парубія
17 вересня, 11:53
Депутати пропонують нагородити Трампа Нобелівською премією миру за підтримку України
Депутати пропонують нагородити Трампа Нобелівською премією миру за підтримку України
30 вересня, 12:19
Підласа запевнила, що виплати військовим будуть здійснюватися своєчасно
Нардепка Підласа повідомила, чи будуть затримки у виплатах військовим
2 жовтня, 13:52

Політика

«Ми віримо в Бога». Нардеп запропонував розмістити незвичайний напис на гривнях
«Ми віримо в Бога». Нардеп запропонував розмістити незвичайний напис на гривнях
Рада проголосує за безперервну роботу місцевої влади під час війни: названо дату
Рада проголосує за безперервну роботу місцевої влади під час війни: названо дату
У Генштабі РФ повісили карту з «російською Миколаївщиною». Кім відповів
У Генштабі РФ повісили карту з «російською Миколаївщиною». Кім відповів
Чи завадить шатдаун у США поставкам зброї до України? Заява Зеленського
Чи завадить шатдаун у США поставкам зброї до України? Заява Зеленського
«Ситуація для аграрії дуже погана». Голова Миколаївської ОВА підбив підсумки врожаю-2025
«Ситуація для аграрії дуже погана». Голова Миколаївської ОВА підбив підсумки врожаю-2025
Зеленський назвав можливий варіант вступу України до ЄС
Зеленський назвав можливий варіант вступу України до ЄС

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua