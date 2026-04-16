Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

До 2040 року частка дітей в Україні може скоротитися до критичного рівня – демограф

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

До 2040 року частка дітей і підлітків віком до 18 років в Україні може скоротитися до критичного рівня – менш як 10%. Про це заявив доктор економічних наук Дмитро Шушпанов в етері «Громадського радіо», передає «Главком».

«Будь-який демографічний прогноз, який будується, як правило, завжди має три складових. Це оптимістичний, песимістичний і середній варіант прогнозу», – наголосив фахівець.

Шушпанов зазначив, що прогноз насамперед залежить від гіпотез щодо завершення війни, і підкреслив, що сценарій її закінчення у 2028 році відрізнятиметься від варіанту завершення у 2027.

«Тому що кожний рік війни – це втрати населення як з міграційної точки зору, так і з позиції репродуктивної, тому що скорочується кількість народжень і, відповідно, взагалі змінюються репродуктивні установки, вони ще більше загострюються. Ну і, звичайно, що надсмертність під час війни вища, ніж в мирний час. Тому все залежить від того, яка гіпотеза закладається», – пояснив доктор економічних наук.

Експерт наголосив, що ключовим є не стільки загальна чисельність населення України, скільки його статево-вікова структура та співвідношення між молодшими віковими групами (до 18 років) і старшими, передусім 60+, тоді як за кордоном для аналізу зазвичай використовують межу 65+.

«Звичайно, що це співвідношення стає дедалі гіршим і ми теж прогнозуємо, що до 2040 року чисельність дітей і підлітків до 18 років може скоротитися до критичної відмітки, менше 10%», – підсумував Дмитро Шушпанов.

До слова, до 2050 року частка молоді в Україні може різко скоротитися. Країна ризикує стати державою з однією з найменших часток молодого населення у світі. За даними звіту ООН, частка молоді в Україні у 2000 році становила 14,8% (7,35 млн осіб). А вже у 2025 році, за оцінками ООН, складає лише 9%. Очікується, що частка молоді в населенні України впаде до 6,6% (2,3 млн осіб) у 2050-му році.

Нагадаємо, що через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення – такі оцінки надали Національний банк та Міністерство економіки. Нині близько 1,7 млн українців, які працювали до початку повномасштабного вторгнення, перебувають за кордоном. Це понад 10% довоєнного економічно активного населення.

Зауважимо, що чотири роки повномасштабного вторгнення не лише змінили лінію фронту, а й докорінно перекроїли соціальну мапу України. Поєднання масової еміграції, болючих втрат на полі бою та стрімкого падіння народжуваності поставило державу перед найскладнішим викликом за всю історію незалежності. Нині Україна переживає одну з найглибших демографічних криз у світі, де боротьба за людей стає не менш важливою, ніж боротьба за території.

Читайте також:

Теги: демографічна криза українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua