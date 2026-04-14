Літня пара з Черкас розчулила українців зворушливою фотосесією біля сакур (відео)

Юлія Відміцька
Літня пара влаштувала сімейну фотосесію у парку в Черкасах
фото: tania_triukhan/Тhreads

Допис зі світлинами фотосесії літньої пари зібрав тисячі вподобань

Літня пара розчулила користувачів у мережі. Подружжя з Черкас влаштувало фотосесію в парку на тлі квітучих сакур, що зазнімкували місцеві мешканці. Згодом ці кадри з'явилися у мережі Тhreads та стали популярними. Про це пише «Главком» із посилання на допис місцевої мешканки Черкас Тетяни.

У своєму блозі користувачка опублікувала фото та відео як літні чоловік та жінка фотографують один одного в парку на тлі квітучих дерев. Після фотосесії пара далі прогулювалася парком та фотографувала все навколо.

фото: tania_triukhan/Тhreads

Згодом допис авторки став популярним у мережі та зібрав понад 50 тис. вподобань та десятки коментарів. «Але важко тримати злобу в серці, коли у світі так багато краси», – йдеться у підписі до фото.

У коментарях під дописом українці були зворушені фотосесією літньої пари. Користувачі коментували їхні фото, називаючі такі кадри милими та зворушливими:

  • «Це найпрекрасніше, що я бачила сьогодні в тредс».
  • «Які милі».
  • «Якщо у мене не буде такої старості, то навіщо це все».
фото: скриншот Тhreads
  • «В такому світі я й хочу жити».
  • «Ну які вони милі. Заради таких постів варто було скачати Тредс».
фото: скриншот Тhreads

Крім цього, користувачі ділилися власними історіями, коли вони теж зустрічали літні пари, які фотографувалися разом. За словами користувачів, такі моменти «гріють їм душу».

  • «Сьогодні біля церкви і квітастих дерев також це спостерігала. Особливо мило було, коли онук фотографував свою бабцю».
  • «Ці парочки – те, що змушує мене танути, милуватись та вірити у «і померли вони в один день», не в ідеальну сумісність, ідилію та 100% метч, а в справжність».
  • «Люблю спостерігати за зрілими парами.. Так тепло на душі стає, але і водночас сумно.. Ніби ніколи такого зі мною не станеться».
фото: скриншот Тhreads
  • «Років 6 назад, гуляли по Набережній і дві бабусі попросили допомогти зробити їм гарні фото. Дають телефон. В цю секунд моя подруга дістає фотоапарат (вона фотограф) і каже: «А тепер позуйте». Ви б бачили тих бабусь, які ж вони милі. Господи, я зараз це згадую і посмішка аж до потилиці».

Також «Главком» розповідав, 84-річний мешканець Сум, який три роки поспіль самотужки пече паски, став зіркою мережі. Чоловік попри поважний вік не змінює свою традицію та продовжує вести активний спосіб життя. 

Ім’я Михайла Терещенка не забуто і в сучасній Україні
Збудував «Охматдит» і консерваторію: 140 років від дня народження мецената Михайла Терещенка
30 березня, 08:30
Новий міст стане своєрідною копією знаменитого мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі
Будівництво третього мосту на Оболоні: чому проєкт розкритикували активісти та депутати
19 березня, 17:13
Леонід Радвінський помер після боротьби зі складною хворобою
Помер 43-річний власник OnlyFans Леонід Радвінський: названо причину смерті
23 березня, 15:03
Українці посперечалися про те, хто має збирати постіль у вагонах «Укрзалізниці»
Хто має збирати постіль у вагонах «Укрзалізниці»? У мережі розгорілася суперечка
24 березня, 10:08
Великодній кошик 2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
Великодній кошик 2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
24 березня, 15:15
YouControl: під санкціями РНБО 217 підприємців
Під санкціями РНБО понад тисяча українців – дослідження
30 березня, 14:15
Принц Вільям та принцеса Кейт Міддлтон разом із дітьми відвідали Віндзор
Принц Вільям та Кейт Міддлтон вперше за кілька років показалися на публіці з дітьми (фото)
6 квiтня, 19:19
Еллі живе в Україні з 2018 року після одруження з українцем
Британську блогерку здивував рецепт української паски
11 квiтня, 15:25
У закладах освіти з’явиться дисципліна «Основи національного спротиву»
Підготовка українців до нацспротиву: Зеленський підписав закон
10 квiтня, 11:33

18 курей, пес та півень в «копійці». Що відомо про 69-річного вдівця, який зворушив всю Україну  
18 курей, пес та півень в «копійці». Що відомо про 69-річного вдівця, який зворушив всю Україну  
Бегемоти Ескобара стали загрозою для Колумбії: влада йде на радикальний крок
Бегемоти Ескобара стали загрозою для Колумбії: влада йде на радикальний крок
Свириденко та Буданова показалися на Великдень у брендових речах: яка ціна (фото)
Свириденко та Буданова показалися на Великдень у брендових речах: яка ціна (фото)
84-річний мешканець Сум, який три роки поспіль самотужки пече паски, став зіркою мережі (фото)
84-річний мешканець Сум, який три роки поспіль самотужки пече паски, став зіркою мережі (фото)
Як українські політики відзначали Великдень 2026 (фото, відео)
Як українські політики відзначали Великдень 2026 (фото, відео)

Новини

В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Вчора, 16:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
