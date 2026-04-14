Літня пара з Черкас розчулила українців зворушливою фотосесією біля сакур (відео)

Допис зі світлинами фотосесії літньої пари зібрав тисячі вподобань

Літня пара розчулила користувачів у мережі. Подружжя з Черкас влаштувало фотосесію в парку на тлі квітучих сакур, що зазнімкували місцеві мешканці. Згодом ці кадри з'явилися у мережі Тhreads та стали популярними. Про це пише «Главком» із посилання на допис місцевої мешканки Черкас Тетяни.

У своєму блозі користувачка опублікувала фото та відео як літні чоловік та жінка фотографують один одного в парку на тлі квітучих дерев. Після фотосесії пара далі прогулювалася парком та фотографувала все навколо.

Згодом допис авторки став популярним у мережі та зібрав понад 50 тис. вподобань та десятки коментарів. «Але важко тримати злобу в серці, коли у світі так багато краси», – йдеться у підписі до фото.

У коментарях під дописом українці були зворушені фотосесією літньої пари. Користувачі коментували їхні фото, називаючі такі кадри милими та зворушливими:

«Це найпрекрасніше, що я бачила сьогодні в тредс».

«Які милі».

«Якщо у мене не буде такої старості, то навіщо це все».

«В такому світі я й хочу жити».

«Ну які вони милі. Заради таких постів варто було скачати Тредс».

Крім цього, користувачі ділилися власними історіями, коли вони теж зустрічали літні пари, які фотографувалися разом. За словами користувачів, такі моменти «гріють їм душу».

«Сьогодні біля церкви і квітастих дерев також це спостерігала. Особливо мило було, коли онук фотографував свою бабцю».

«Ці парочки – те, що змушує мене танути, милуватись та вірити у «і померли вони в один день», не в ідеальну сумісність, ідилію та 100% метч, а в справжність».

«Люблю спостерігати за зрілими парами.. Так тепло на душі стає, але і водночас сумно.. Ніби ніколи такого зі мною не станеться».

«Років 6 назад, гуляли по Набережній і дві бабусі попросили допомогти зробити їм гарні фото. Дають телефон. В цю секунд моя подруга дістає фотоапарат (вона фотограф) і каже: «А тепер позуйте». Ви б бачили тих бабусь, які ж вони милі. Господи, я зараз це згадую і посмішка аж до потилиці».

