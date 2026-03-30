У Празі перед судом постали четверо українців та чешка: у чому їх звинувачують

У Чехії розпочався судовий процес у справі про викрадення людини та пограбування

У Празі розпочався судовий процес у резонансній справі про викрадення людини та масштабне пограбування. На лаві підсудних опинилася група осіб, до складу якої входили четверо українців та одна місцева мешканка. Про це повідомляють «Главком» з посиланнями на видання Novinky.

Повідомляється, що на лаві підсудних опинилися:

Степан Поп,

Андріан Кереханин,

Андрій Бедей,

Михайло Федоранич

Марія-Анна Бочанова.

За версією обвинувачення, підсудні діяли як організована злочинна група. Інцидент стався у квітні 2025 року: група викрала 21-річну дівчину, підозрюючи її у причетності до відмивання 260 тис. чеських крон, отриманих через інтернет-шахрайство.

За версією правоохоронців, учасники групи, узгодивши свої дії, виманили дівчину у машину, застосували психологічний тиск, двічі застосовували до неї перцевий спрей і залишали замкненою у машині, де розпилили його.

Потім, коли її випустили, один з хлопців наводив на неї зброю і питав, де гроші, інший обіцяв поливати її з балончика «за кожну неправильну відповідь». Врешті дівчина частково виконала вимоги викрадачів, давши інструкції сусідці, з якою разом проживає, щоб вона передала їм її телефон. Пізніше викрадену привезли додому, щоб вона могла перевдягтися. Сусідка зорієнтувалась і замкнула дівчину разом з її «конвоїром» у кімнаті та викликала поліцію.

Правоохоронці затримали підозрюваних. Під час розгляду справи троє з них визнали провину, однак заперечують, що діяли як організована група.

«Главком» писав, що Чехія засудила українця до 10 років ув’язнення за замах на вбивство. 41-річного українця Дмитра Копаницю, який напав на 36-річного громадянина України з ножем, визнали винним у замаху на вбивство. Українця засудили до 10 років ув’язнення. Йдеться про інцидент, який відбувся у червні 2025 року у місті Угерський Брод.

Раніше зазначалось, що до України з Чехії екстрадували українського депутата-втікача від партії «Європейська Солідарність» Дмитра Шкаврітка, який привласнював кошти з бюджету закладів освіти. Нардепа взяв під варту Тисменицький районний суд. Дмитро Шкаврітко під час перебування на посаді затриманий вносив недостовірні дані до документації щодо нарахування виплат працівникам шкіл.