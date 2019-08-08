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    Суспільство

    До окупованого Криму у липні поїхало на третину більше українців, ніж у червні

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    Всього за місяць пропускні пункти &laquo;Чонгар&raquo;, &laquo;Каланчак&raquo; і &laquo;Чаплинка&raquo; перетнули понад 347 тис. осіб і близько 58 тис. автомобілів - До окупованого Криму у липні поїхало на третину більше українців, ніж у червні
    Всього за місяць пропускні пункти «Чонгар», «Каланчак» і «Чаплинка» перетнули понад 347 тис. осіб і близько 58 тис. автомобілів

    у порівнянні з червнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 33,31%, а також збільшилася кількість перетинів транспортних засобів на 38,09%

    У липні зросла кількість людей, які перетнули адміністративний кордон між Херсонською областю та окупованих Кримом у порівнянні з попереднім місяцем.

    Про це повідомляє пресцентр Міністерства у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

    Зазначається, що у порівнянні з червнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 33,31%, а також збільшилася кількість перетинів транспортних засобів на 38,09%.

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    Всього за місяць пропускні пункти «Чонгар», «Каланчак» і «Чаплинка» перетнули понад 347 тис. осіб і близько 58 тис. автомобілів.

    Крім цього, у відомстві підкреслили, що жителі анексованого півострова найчастіше виїжджають на материкову частину країни, щоб провідати близьких, купити необхідні товари і скористатися послугами.

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