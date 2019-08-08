До окупованого Криму у липні поїхало на третину більше українців, ніж у червні
у порівнянні з червнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 33,31%, а також збільшилася кількість перетинів транспортних засобів на 38,09%
У липні зросла кількість людей, які перетнули адміністративний кордон між Херсонською областю та окупованих Кримом у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це повідомляє пресцентр Міністерства у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
Зазначається, що у порівнянні з червнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 33,31%, а також збільшилася кількість перетинів транспортних засобів на 38,09%.
Всього за місяць пропускні пункти «Чонгар», «Каланчак» і «Чаплинка» перетнули понад 347 тис. осіб і близько 58 тис. автомобілів.
Крім цього, у відомстві підкреслили, що жителі анексованого півострова найчастіше виїжджають на материкову частину країни, щоб провідати близьких, купити необхідні товари і скористатися послугами.