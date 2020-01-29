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    Суспільство

    До проектування літаків нового сімейства Boeing долучилася команда компанії «Прогрестех Україна»

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    25 січня&nbsp;2020&nbsp;року перший льотний екземпляр 777X піднявся в небо з аеродрому Пайн Філд (Paine Field) - До проектування літаків нового сімейства Boeing долучилася команда компанії «Прогрестех Україна»
    25 січня 2020 року перший льотний екземпляр 777X піднявся в небо з аеродрому Пайн Філд (Paine Field)

    Українські інженери взяли участь у моделюванні літака, аналізі на міцність елементів планера та інших роботах, - Бичкова

    Команда інженерів української компанії «Прогрестех-Україна» взяла участь у проектуванні літаків нового сімейства Boeing. Про це повідомила заступник директора по зв'язках з громадськістю «Прогрестех-Україна» Тетяна Бичкова в інтерв'ю Delo.ua.  

    «777X — новітній із серії далекомагістральних літаків Boeing, і ми пишаємося, що команда наших інженерів причетна до цього літака. Ми брали участь у моделюванні літака, аналізі на міцність елементів планера та в інших роботах», - зазначила Бичкова.

    За її словами, досвід роботи з такими світовими авіакомпаніями як Boeing дозволяє компанії отримувати унікальний досвід і підвищувати кваліфікацію своїх інженерів. «Наші інженери отримали унікальний досвід роботи у найсучаснішому проекті, з найсучаснішими технологіями, а значить їх кваліфікація підвищилася», - додала заступник директора по зв'язках з громадськістю «Прогрестех-Україна».

    Нагадаємо, 25 січня 2020 року перший льотний екземпляр 777X піднявся в небо з аеродрому Пайн Філд (Paine Field), розташованого поруч із заводом Boeing в Еверетті (штат Вашингтон, США). Майже 4-годинний політ 777-9X ознаменував початок льотної фази програми випробувань сімейства найбільших у світі двомоторних комерційних широкофюзеляжних літаків.

    «Прогрестех-Україна» заснована в 2007 році, центральний офіс розташований в Києві, а філії – в Харкові і в Львові. Компанія надає інженерні послуги провідним світовим виробникам авіатехніки, розробляє програмне забезпечення і проектні рішення для підприємств транспортної і промислової інфраструктури. Входить в першу трійку інженерно-конструкторських центрів України. Основним партнером і замовником Прогрестех-Україна є компанія Boeing. 

     Згідно з інформацією опублікованою на офіційному сайті, у «Прогрестех-Україна» працює понад 700 висококваліфікованих співробітників, більше 60 з них повернулися до України для роботи в інженерних проектах компанії.

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