Шотландія не дала візу українці, але дозволила в’їзд її морським свинкам: що пише світова преса

Наталія Завгородня, змушена буде повернутися в Україну, якщо не отримає візу

Володимир Путін зараз бореться в Україні за власну владу

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 22 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

15-річній українській біженці відмовляють у візі для в'їзду до Шотландії, повідомляє Sunday Mail. Наталія Завгородня, змушена буде повернутися в Україну, де тривають бойові дії, наступного місяця, якщо Міністерство внутрішніх справ не схвалить її в'їзд до Великої Британії.

Наталія втекла від жахів російського вторгнення разом зі своєю тіткою Міленою Корнієвою, чию візу було затверджено. І, як дивний поворот урядової тяганини, чиновники з Департаменту продовольства та сільських справ (DEFRA) надали морським свинкам дівчини, Мелону та Жюльєну, право приїхати до Шотландії. Справа Наталії, тим часом, – у підвішеному стані.

Європа

Німеччина. Der Tagesspiegel: «Зеленський: Тільки дипломатія може покласти край війні». Закінчення війни в Україні в кінцевому рахунку можливе лише дипломатичним шляхом. Війна буде «кривава, будуть запеклі бої, але остаточно вона закінчиться лише дипломатичним шляхом», заявив Володимир Зеленський українському телеканалу ICTV. «Є речі, яких ми можемо досягти лише за столом переговорів».

В інтерв'ю Tagesspiegel колишній посол Німеччини в Росії Рюдігер фон Фріч висловив сумніви, що війна закінчиться найближчим часом: «Володимир Путін зараз бореться в Україні за власну владу в Росії. Це підвищує ймовірність того, що він намагатиметься продовжити і загострити цю війну». Тим часом у Берліні українські політики закликають до збільшення допомоги Німеччини та доставки важкого озброєння.

Ізраїль. Haaretz: «Підроблені облікові записи, які відбілюють сторінки «Вікіпедії» олігархів». Розслідування газети показало, що до 50 фейкових акаунтів, пов’язаних із PR-компаніями, редагували у «Вікіпедії» статті про російських олігархів. Деякі з яких мають тісні зв’язки з президентом Володимиром Путіним.

Олег Дерипаска – олігарх чи бізнес-магнат? Чи був коли-небудь засуджений Алішер Усманов? Нещодавнє розслідування свідчить про те, що низка олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним , найняли PR-фірми, які серед їхніх послуг «управління репутацією» відбілювали статті своїх клієнтів у «Вікіпедії», вирішуючи таким чином питання, наведені вище.

США

WP: «Війна, як видно в їхньому прицілі». Українські снайпери намагаються уповільнити поступ Росії на схід.

Незабаром після прибуття української снайперської групи поряд із оперативною базою розірвався російський снаряд, вибивши вікна та струсонувши землю. За мить вдарив другий, потім третій. Два українські оператори дронів прибули на жовтих велосипедах. Вони теж ледве уникли мінометного обстрілу.

Цього неспокійного ранку завдання снайперів полягало в тому, щоб зайняти передову позицію в цьому зруйнованому війною прифронтовому місті, життєво важливому для уповільнення просування Росії на сході України. Для цього був потрібний ризикований ривок на 300 ярдів через кілька кварталів, включаючи головну дорогу, яку росіяни активно обстрілювали. Підрозділ мав уникати мін або розкриватися перед місцевими жителями, які могли повідомити росіян.

В артилерійському обстрілі настало затишшя. «Поїхали», – заявив 38-річний Дмитро П’ятніковський, лідер команди з п'яти осіб.

Але тут у землю врізався ще один снаряд. Оскільки російські військові витіснені з Києва та відступили до Харкова, війна нині ведеться переважно у східному Донбасі України, у таких селах та містах, як Мар'їнка, та навколо них. Російські сили намагаються просунутися на південь від міста Ізюм і на захід від районів, що підтримуються Москвою, щоб повністю захопити Донбас, на який Кремль претендує на тій підставі, що захищає його численне російськомовне населення.

Але українські війська тут, суміш солдатів та добровольців, чинять жорсткий опір, завдавши тяжких втрат в умовах, які президент України Володимир Зеленський назвав «пеклом». Через місяць після того, як Москва переключила свою увагу на захоплення сходу країни, росіяни поки що досягли обмежених успіхів; у багатьох районах їх наступ зайшов у безвихідь. «Зараз росіяни ведуть вогонь лише з артилерії та танків, – сказав 35-річний Курлі, оператор безпілотника, який назвав лише свій псевдонім. – Вони не вступають у ближній бій. Знають, що ми їм наштовхаємо. Є російські наземні частини, але бояться підходити до українських позицій».

Los Angeles Times. «Росія має намір оточити місто на Сході». Російські війська в суботу продовжили наступ у районі Донбасу, прагнучи оточити найсхіднішу точку українського контролю.

Очільник Луганської області Сергій Гайдай заявив, що російські війська кидають «усі свої сили» на штурм Сєвєродонецька в Луганській області, прагнучи перекрити основний шлях постачання міста. За словами Гайдая, шістьох людей було вбито і трьох поранено в результаті російських атак на Сєверодонецьк, а ще щонайменше двоє людей загинули в результаті обстрілів сусідніх міст.

«Російські знищують Сєвєродонецьк, як і Маріуполь. У планах противника – оточити місцевість чи перетворити її на попіл». Про це Гайдай заявив у суботу в Telegram, додавши, що українські сили захистили місто від 11 вторгнень противника.

Він розповів, що російський прорив у Луганську дозволить атакувати Донецьку та Харківську області.

Нагадаємо, помічник президента Росії Володимир Мединський заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною, у тому числі і на найвищому рівні, готова до продовження переговорів, але м'яч на стороні України, на яку Росія напала в кінці лютого.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але вона має бути підготовлена.

Кілька днів тому Андрій Руденко заявив, що Україна не надала відповіді на «російський проєкт договору», надісланий раніше Москвою. Українська ж сторона в особі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка пояснює, що росіяни просто займаються шантажуванням.