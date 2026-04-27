Зеленський призначив посла у Люксембурзі

Ростислав Вонс
Президент провів чергові кадрові зміни в дипломатичному корпусі
Наразі Ярослав Мельник обіймає посаду надзвичайного і повноважного посла України в Бельгії

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Мельника послом України у Великому Герцогстві Люксембург. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №344/2026.

«Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія Мельника Ярослава Володимировича надзвичайним і повноважним послом України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом», – йдеться в указі.

Ярослав Мельник народився 6 січня 1980 році в місті Дубровиця Рівненської області. Мельник закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також Національний університет водного господарства та природокористування. Володіє англійською та італійською мовами.

З 2025 року він обіймає посаду посла України в Бельгії, а до того був послом України в Італії, Мальті, Сан-Марино та постійним представником України при Продовольчій та сільськогосподарській організації Об’єднаних Націй (ФАО).

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нове дипломатичне призначення. Згідно з указом №333/2026, Олександр Балануца призначений надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Бахрейн за сумісництвом.

